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UP Mein Barish Kab Hogi: आ गई मानसून की डेट, इस दिन से यूपी में होगी झमाझम बारिश; मानसून का काउंटडाउन शुरू

UP Mein Barish Kab Hogi: यूपी में मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, 28 जून से प्रदेश में मानसून प्रवेश करेगा. कम बारिश की आशंका के बीच यह अपडेट लोगों के लिए राहत भरी खबर है.

By: Preeti Rajput | Published: June 24, 2026 3:42:03 PM IST

इस दिन से यूपी में होगी झमाझम बारिश
इस दिन से यूपी में होगी झमाझम बारिश


UP Mein Barish Kab Hogi: उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. प्री-मानसून बारिश प्रभआनी नहीं होने की वजह से प्रदेश में फिलहाल लू की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक, इस जलती गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है. 28 जून से राज्य में मानसून शुरू हो जाएगा. हालांकि, इससे पहले पश्चिमी यूपी के कुछ भागों में फिलाहल आंधी-तूफान देखने को मिल रहा है. हालांकि, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है. मानसून आने के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. 

कब होगी यूपी में बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, मानसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है. पूर्वानुमान के अनुसार, 28 जून को मानसून पूर्वी यूपी में दस्तक देने वाला है. बलिया से लेकर गोरखपुर के इलाके में बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, 29 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी मानसून की बारिश होने की संभावना जताई गई है. लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, मानसून आने से पहले 24 से 28 जून तक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी और लू का असर बना रहेगा. हालांकि, पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है.

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लू का येलो अलर्ट जारी 

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार को चंदौली, वाराणसी और भदोही समेत प्रदेश के 31 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार को आगरा, अलीगढ़ और मथुरा समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों तेज हवा और हल्की बारिश देखने को मिली थी. जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली. हालांकि, उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है. 

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यूपी का सबसे गर्म जिला 

बांदा अभी भी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है. मंगलवार को यहां का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा प्रयागराज में 42.8 डिग्री, फतेहपुर में 42.6 डिग्री, वाराणसी में 42.5 डिग्री और हमीरपुर में 42.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अभी करीब तीन दिन और इंतजार करना पड़ेगा.

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