UP Mein Barish Kab Hogi: बस कुछ घंटों का इंतजार! यूपी में मानसून की दस्तक, आंधी-बारिश के साथ बदलेगा मौसम

UP Mein Barish Kab Hogi: उत्तर प्रदेश में तपती धूप, चिपचिपी गर्मी और लू से जल्द राहत मिल सकते हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार रात को उत्तर प्रदेश के कई जिलों से मानसून की एंट्री होने वाली है. साथ ही 30 जून से तेज आंधी, बिजली के साथ बारिश की शुरूआत होने वाली है.

रविवार से मानसून का आगाज

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं. वहीं जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरे राज्य मानसून सक्रिय हो जाएगा. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं. बारिस के बाद तापमान में करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियत गिरावट देखने को मिल सकती है. जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी.

आज धूप आर लू का असर जारी

शनिवार को 35 जिलों में तेज धूप के साथ लू और उमस झेलनी पड़ सकती है. मौसम विभाग ने आज लू का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को लखीमपुर खिरी राज्य का सबसे गर्म जिला रहा. यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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दूसरे स्थान पर कौन-सा जिला?

उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 43 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा. वहीं राजधानी लखनऊ में भी अधिरतम तापमान 42.4 डिग्री और न्यूनतम 30.4 डिग्री दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले तीन दिनों में लू का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और मानसून का दौर शुरू हो जाएगा.

मौसम विभाग ने दी जानकारी

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) को उम्मीद है कि साउथ-वेस्ट मानसून 29 जून की रात तक पूर्वी UP में आएगा, जिसके साथ बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान और भारी बारिश होगी. 30 जून से 2 जुलाई तक पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर मानसून की बारिश होने की उम्मीद है, जिससे तापमान 6°C से 8°C तक कम हो जाएगा.