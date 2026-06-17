UP Me Kab Hogi Barish: ‘बरसो रे मेघा-मेघा…’ यूपी में कब होगी बारिश? मानसून को लेकर आया अपडेट

UP Me Kab Hogi Barish: उत्तर प्रदेश में मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है. प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. कई जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है, जिससे दिन के समय बाहर निकलना चैलेंजिंग हो गया है. हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बादलों की आवाजाही देखने को मिली, लेकिन इसका असर सीमित ही रहा. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यही मिजाज बना रह सकता है.

कई जिलों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 3-4 दिन हल्की बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है. पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. आगरा मंडल समेत बुंदेलखंड के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है. साथ ही मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर देहात, जालौन, कानपुर नगर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी.

लखनऊ में फिर चढ़ेगा पारा

राजधानी लखनऊ में बुधवार को मौसम साफ रहने का अनुमान है. दिनभर तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्मी का असर और बढ़ेगा.

मंगलवार को राजधानी में सुबह से ही आसमान साफ रहा और दोपहर के समय तेज धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया. अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहा.

प्रयागराज बना प्रदेश का सबसे गर्म जिला

प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी प्रयागराज में दर्ज की गई, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. ये सामान्य से काफी अधिक रहा. दूसरी ओर बिजनौर में न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया, जिससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का अलग स्वरूप देखने को मिला.

अगले 3-4 दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम बना रहेगा. साफ आसमान और तेज धूप के कारण गर्मी का असर जारी रहेगा. हालांकि कुछ जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है, लेकिन व्यापक स्तर पर गर्मी से राहत मिलने के संकेत अभी नहीं हैं.