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UP Me Barish Kab Hogi: यूपी में कब बरसेंगे बादल? नोएडा से वाराणसी तक मॉनसून की तारीख आई सामने

UP Me Barish Kab Hogi: चल रही भीषण गर्मी के बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का संकेत है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून शायद सामान्य से पहले आगे बढ़ेगा. अंडमान तट पर, मॉनसून की बारिश 23-24 मई के आसपास आ सकती है,

By: Heena Khan | Published: May 22, 2026 1:56:01 PM IST

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UP Me Barish Kab Hogi: चल रही भीषण गर्मी के बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का संकेत है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून शायद सामान्य से पहले आगे बढ़ेगा. अंडमान तट पर, मॉनसून की बारिश 23-24 मई के आसपास आ सकती है, जबकि केरल में 26 मई के आसपास बारिश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है. जिसके चलते, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के निवासी जो ज़्याफ़ा तापमान की मार झेल रहे हैं, वहीं वो भी चल रही भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तरी भारत में मॉनसून की बारिश जून के तीसरे सप्ताह तक आ सकती है.

कैसा रहेगा तापमान 

पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी हवाओं की वजह से, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में दिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है. साथ ही बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पारा और बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है. फिलहाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है, जिसमें तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की संभावना है. भीषण गर्मी का असर प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और आसपास के ज़िलों पर बुरी तरह पड़ सकता है.

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उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश कब होगी?

IMD के मुताबिक, मॉनसून से पहले की बारिश 18 से 20 जून के बीच गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़, देवरिया और प्रयागराज तक पहुँचने की उम्मीद है. वहीँ बता दें कि  20 से 25 जून के बीच उन्नाव, गाजियाबाद, अयोध्या, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर, रायबरेली और फतेहपुर में बारिश होने की संभावना है.

Tags: Aaj Ka MausamMansoon 2026today weatherUP Weather
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