UP: गाजियाबाद में दिवाली से पहले बड़ा हादसा, निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरने से मजदूर की मौत

Ghaziabad Construction Site Accident: दिवाली का त्योहार जहां लोग अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने और घरों को रोशन करने में जुटे थे, वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया. मोदीनगर के सिकरी गांव में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अचानक कंक्रीट का स्लैब गिर गया. हादसे के वक्त वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, जो मलबे के नीचे दब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस, NDRF और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य मजदूरों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

गाजियाबाद हादसा कैसे हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदीनगर के सिकरी गांव में एक बन रही बिल्डिंग में कंक्रीट स्लैब या लिंटेल डाला जा रहा था. अचानक स्लैब गिर गया. हादसे के समय मौके पर छह से सात मज़दूर मौजूद थे. गिरने से कई मज़दूर मलबे के नीचे दब गए. घटना की जानकारी मिलने पर लोकल पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. NDRF और SDRF की मदद से मलबे में फंसे पांच मज़दूरों को निकालकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया. हालांकि, एक मज़दूर को बचाया नहीं जा सका.

MLA मंजू शिवाच ने क्या कहा?

मोदीनगर MLA मंजू शिवाच भी मौके पर पहुंचीं. ANI से बात करते हुए उन्होंने हादसे को बहुत दुखद बताया. MLA ने कहा कि कैप्सूल का इस्तेमाल करके कंक्रीट स्लैब डाला जा रहा था. यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि स्लैब शटरिंग खिसकने से गिरा या किसी और वजह से. दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि मज़दूर दिवाली पर भी अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए काम कर रहे थे, जब यह हादसा हुआ. उनके मुताबिक, मौके पर छह से सात मज़दूर मौजूद थे, और मलबे में दबकर एक की मौत हो गई.

#WATCH | Ghaziabad, UP: An accident occurred while laying a lintel at a construction site in Sikri village of Modinagar. Around 6 workers were rescued and rushed to a hospital, where one of them succumbed to injuries. Rescue operations remain underway for others feared trapped. https://t.co/bNFGzSeJAq — ANI (@ANI) November 7, 2026

DCP ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या कहा?

DCP (रूरल) सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर लोकल पुलिस, फायर सर्विस, NDRF और SDRF को मौके पर भेजा गया. सभी टीमों ने तुरंत रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन शुरू किया. मलबे से पांच लोगों को निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, और अभी मलबे में कोई फंसा नहीं है.

CM योगी ने दुख जताया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया है. उन्होंने हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताई और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम तेज करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार से संपर्क किया है और उनसे हर मुमकिन मदद करने की रिक्वेस्ट की है. उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की भी कामना की है. हादसे की वजह का पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है.