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बूंद-बूंद पानी को तरस रहा यूपी का ये गांव, नहीं हो पा रही युवाओं की शादियां, ग्रामीण परेशान

महोबा जिले के मुड़हरा गांव के लोग पानी की किल्लत झेल रहे हैं. इसके कारण वहां के युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही हैं. सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत पानी की टंकी बनाई गई है लेकिन उसमें अब तक पानी नहीं पहुंच सका है.

By: Deepika Pandey | Published: June 12, 2026 6:37:28 PM IST

पानी की किल्लत
पानी की किल्लत


Water Crisis: उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़हरा गांव के लोग पानी की किल्लत को लेकर परेशान हैं. इस गांव में लगभग 2 हजार से ज्यादा आबादी है. इसके बावजूद भी पानी के लिए लोगों को परेशानी हो रही है. इस गांव में सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से पानी की टंकी बनाई गई है और पाइपलाइन भी डाली गई है. इसके बावजूद ढाई साल से लोगों को पानी नसीब नहीं हो रहा है. गांव में केवल तीन नल और एक मंदिर के पास कुआं हैं और लोग उनसे भरकर अपना गुजारा करते हैं. 

इसी कारण लोग अपने बेटों का विवाह नहीं कर पाते हैं. कहा जा रहा है कि इस गांव में 40 से ज्यादा लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इस गांव में करने को तैयार नहीं है. 

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पानी की टंकी तो बन गई लेकिन…

इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि ढाई साल पहले नमामि गंगे योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से पानी की टंकी बनाई गई है और पाइपलाइन भी डाली गई है. पानी की एक बार टेस्टिंग भी की जा चुकी है. इसके बावजूद भी नलों से एक बूंद भी पानी नहीं आया है. गांव में तीन हैंडपंप हैं, जिनमें से दो में खारा पानी आता है, जो पीने के लायक तक नहीं है. गांव के बाहर एक हैंडपंप है, जिससे 2000 से ज्यादा लोग पीने का पानी भरते हैं. पूरे दिन लोग यहां पीने के पानी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं.

पानी भरने में जा रही महिलाओं की जिंदगी

गांव की महिलाओं का कहना है कि उनकी पूरी उम्र पानी ढोने में ही कटी जा रही है. इसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है. गांव के बहुत से लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है. कुछ तो शादी की उम्र पार कर चुके हैं लेकिन पानी की कमी के कारण शादी नहीं हो पा रही है.

शादियों में मंगाने पड़ते हैं टैंकर

गांव के लोगों का कहना है कि जब कोई मेहमान आता है, तो उनके नहाने के लिए पानी नहीं होता है. उनको भी नहाने के लिए तालाब पर भेजना पड़ता है. शादी  जैसे कार्यक्रमों में बाहर से टैंकर मंगाए जाते हैं. गांव के लोगों ने नेताओं और विधायकों के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि उन लोगों को केवल वोट मांगने के लिए हमारी याद आती है. इसके बाद कोई भी ध्यान नहीं देता. वहीं महोबा के एसडीएम शिव ध्यान पांडेय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है. 

Tags: UP NewsWater Crisis
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