14 साल के लड़के ने 40 साल की महिला से बनाया संबंध, फिर… 4 बच्चों की मां ने नाबालिग पर लगाया घिनौना आरोप

UP Maharajganj Love Affair Case: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां इंस्टाग्राम पर एक महिला और 14 साल के लड़के ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया. इसके बाद एक दूसरे की फोटोज और रील्स लाइक कीं. हालांकि दोनों की ये दोस्ती थाने तक पहुंच गई. इस मामले के बारे में जिसने भी सुना, वो हैरान रह गया. दरअसल 40 साल की महिला, जो चार बच्चों की मां है, उसका दिल 14 साल के लड़के पर आ गया, जो उसके बेटे से लगभग 5 साल छोटा है. महिला ने ये भी दावा किया कि दोनों ने शादी भी कर ली और अब लड़का उसके साथ रहने से इनकार कर रहा है.

लड़के पर शादी कर छोड़ने का आरोप

पुलिस के अनुसार, महिला मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली है. कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर लड़के से उसकी दोस्ती हुई थी. दोनों एक दूसरे की रील्स शेयर करते थे और धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. दोस्ती भावनात्मक रिश्ते में बदल गई. महिला का कहना है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए दोनों ने शादी कर ली थी. हालांकि उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई कागज या अन्य कुछ नहीं था. आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला पहले से ही चार बच्चों की मां है. उसका बड़ा बेटा उस लड़के से 5 साल बड़ा है, जिससे वो रिश्ता होने का दावा कर रही थी.

महिला से बनाई दूरी

बता दें कि लड़का अपने पिता के साथ चेन्नई में रहता है. कहा जा रहा है कि बातचीत के बीच दोनों में नजदीकियां बढ़ीं और वो उत्तर प्रदेश आया. हालांकि बाद में उसने महिला से दूरी बनानी शुरू कर दी. इस बात से नाराज होकर महिला पुलिस थाने पहुंच गई. महिला ने नौतनवा थाना क्षेत्र में कहा कि किशोर ने उससे शादी की और अब उसे छोड़ दिया. दोनों पक्षों से इस बारे में बातचीत की गई.

पुलिस कार्रवाई से किया इनकार

नौतनवा थानाध्यक्ष बसंत सिंह ने इस बारे में बताया कि पहले महिला ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन बाद में खुद ही कानूनी कार्रवाई न करने की बात कही. पुलिस ने थाने में दोनों पक्ष के लोगों को समझाया और मामले को शांत कराया. इसके बाद दोनों इस बात पर राजी हो गए कि वे भविष्य में एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखेंगे.

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