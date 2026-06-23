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UP Madrasa Biometric Attendance: तकनीकी सुविधाएं नहीं, फिर कैसे लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी? मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर बवाल

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 23, 2026 6:17:17 PM IST

मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर बवाल
मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर बवाल


UP Madrasa Biometric Attendance News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों में छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य किए जाने के फैसले को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. मदरसा शिक्षक संगठनों ने इस आदेश का विरोध करते हुए इसे भेदभावपूर्ण बताया है और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है. संगठनों का कहना है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे.
 
सरकार की ओर से बायोमेट्रिक अटेंडेंस को शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता बढ़ाने, वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने और प्रशासनिक निगरानी मजबूत करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है. हालांकि इस मुद्दे पर शिक्षक संगठनों और प्रशासन के बीच मतभेद अभी भी बने हुए हैं.

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश में मदरसों के छात्रों की रोजाना बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज कराने का निर्देश जारी किया गया है. सरकार का उद्देश्य उपस्थिति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया जा रहा है, लेकिन मदरसा शिक्षक संगठन इस व्यवस्था को व्यावहारिक रूप से कठिन और असमान मान रहे हैं.ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश ने सरकार को भेजे गए पत्र में कहा है कि प्रदेश के अधिकांश मदरसों में अभी भी पर्याप्त तकनीकी संसाधन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आधुनिक उपकरणों की कमी है. ऐसे में प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना बड़ी चुनौती बन सकता है.

शिक्षक संगठनों की क्या आपत्ति है?

शिक्षक संगठनों का कहना है कि मदरसों में पढ़ने वाले कई छात्र ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों से आते हैं, जहां तकनीकी सुविधाएं सीमित हैं. ऐसी स्थिति में बायोमेट्रिक व्यवस्था छात्रों की पढ़ाई और उपस्थिति दोनों पर असर डाल सकती है.संगठन का यह भी दावा है कि अन्य शिक्षा बोर्डों और संस्थानों में इस तरह की व्यवस्था व्यापक रूप से लागू नहीं है, जबकि मदरसों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है. इसी वजह से इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ बताया जा रहा है.

 2024 के आदेश का भी दिया गया हवाला

मदरसा शिक्षक संगठनों ने अपने पत्र में मई 2024 के उस सरकारी आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें सभी सरकारी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने की बात कही गई थी.संगठनों के अनुसार उस समय शिक्षकों के विरोध के बाद आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई थी और व्यावहारिक समस्याओं की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई थी. उनका आरोप है कि इसके बावजूद मदरसों में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया जारी रखी गई.

Tags: Biometric AttendanceMadrasa EducationUP Madrasa Newsuttar pradesh news
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