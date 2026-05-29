UP Weather: मौसम ने ली करवट! लखनऊ-कानपुर समेत UP के कई जिलों में आंधी-बारिश का तांडव, IMD का रेड अलर्ट जारी

UP Weather: भीषण गर्मी के बाद उत्तर प्रदेश के मौसम ने अचानक से यू-टर्न ले लिया है. लखनऊ, कानपुर और कई अन्य जिलों में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश की आशंका जताई गई है. गुरुवार, 28 मई को हुई तेज बारिश से बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलते यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हुई हैं. हालांकि, लोगों को झुलसती गर्मी से राहत भी मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक, प्रभावित जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने मुजफ्फरनगर, एटा, शामली समेत कई जिलों में 29 मई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में तेज आंधी-तूफान, बिजली गिरने और भारी बारिश की संभावना जताई गई है. IMD ने इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है. खराब मौसम के कारण पुराने पेड़, होर्डिंग और कमजोर दीवारों ने नीचे खड़े होने को साफ मना किया गया है. वहीं बिजली चमकने के समय इलेक्ट्रॉनिक सामान का इस्तेमाल बंद कर दें. खुले मैदान, तालाब और पेड़ों के नीचे जाने से बचें. ओलावृष्टि की संभावना भी कई इलाकों में जताई गई है.

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गुरुवार को ली मौसम ने करवट

बता दें कि, मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में गुरूवार को बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया था. गुरुवार रात को कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई. जिससे लोगों नौतपा से रात मिली. हालांकि, आंधी के कारण कई जगह पेड़ और होर्डिंग्स भी गिर गए. मौसम बदलने से लोगों को ठंडी हवा और बारिश ने गर्मी से निजात दी. बारिश ने प्रयागराज, एटा, कानपुर आसपास के कई इलाकों को सुहाना कर दिया है.

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