Home > उत्तर प्रदेश > Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम

Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम

Love Jihad: उत्तर प्रदेश से लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना पुलिस स्टेशन इलाके की एक युवती ने अपने X बॉयफ्रेंड और उसके परिवार पर कई ऐसे आरोप लगाए जो चौंकाने वाले हैं.

By: Heena Khan | Published: June 9, 2026 6:54:28 AM IST

UP Love jihad case
UP Love jihad case


Love Jihad: उत्तर प्रदेश से लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना पुलिस स्टेशन इलाके की एक युवती ने अपने X बॉयफ्रेंड और उसके परिवार पर कई ऐसे आरोप लगाए जो चौंकाने वाले हैं. उसका कहना है कि उसे शादी का झांसा देकर सालों तक उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसे हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया. आखिरकार, जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने पुलिस से मदद मांगी और कार्रवाई की मांग की. पीड़िता ने ये भी बताया कि किस तरह उस लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ घिनौना काम किया.

करियर संवारने का दिया झांसा 

पीड़िता ने कहा कि वो 2015 से दिल्ली में मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही थी. इस दौरान, उसकी मुलाकात सरधना के रहने वाले वसील नाम के एक शख्स से हुई, जो उसके घर के पास ही रहता था. दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और वसील उसे फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर आगे बढ़ाने में मदद करने का वादा करके मुंबई ले गया; जहां पर वो दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे. महिला का कहना है कि वसील ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर वो एक-दूसरे के नजदीक आए थे.

You Might Be Interested In

फिर महिला हुई प्रेग्नेंट 

रिलेशनशिप के एक साल बाद, 2017 में वो गर्भवती हो गई. महिला का सीधा-सीधा आरोप है कि जब उसने शादी की बात उठाई, तो युवक और उसके परिवार ने अलग-अलग बहाने बनाकर फैसला टाल दिया. उसका दावा है कि परिवार के दबाव में उसे गर्भपात करवाना पड़ा, फिर भी उसे शादी का भरोसा दिया जाता रहा. पीड़िता का कहना है कि उसे वसील पर पूरा भरोसा था और उसने अपनी मॉडलिंग की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे दे दिया था.

INDIA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं? बैठक में कांग्रेस को सुननी पड़ी सहयोगियों की खरी-खरी; DMK और AAP नदारद

धोखेबाज निकला वासिल 

इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि पिछले दस सालों में उससे 50 से 60 लाख रुपये लिए गए और इन पैसों का इस्तेमाल युवक और उसके परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में किया गया. इसके बावजूद, उसे शादी के नाम पर सिर्फ़ झूठे वादे ही मिले. पीड़िता ने ये भी कहा कि वसील उसे कई बार अपने घर ले गया था, जिससे उसे लगा कि उसके परिवार ने उसे अब अपनी बहू मान लिया है. लेकिन, जब वो  मई 2026 में सरधना में उसके घर गई, तो उसे पता चला कि वसील ने 2 मई 2026 को किसी और महिला से निकाह कर लिया है.

Tags: crime newshome-hero-pos-6love jihadUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आइवरी साड़ी में सुरभि ज्योति का प्रेग्नेंसी ग्लो वायरल

June 8, 2026

ज्यादा ठंडा पानी पीने के नुकसान

June 8, 2026

मोबाइल फोन चलाने के गंभीर नुकसान

June 8, 2026

गर्मियों में घूमने के लिए नोएडा की 7 जगह

June 8, 2026

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026

8 Tips: नेचुरली काबू हो जाएगा थायरॉइड!

June 8, 2026
Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम
Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम
Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम
Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम