Love Jihad: फिल्मी दुनिया का सपना दिखाकर किया प्रेग्नेंट, हिंदू लड़की के साथ 11 साल तक करता रहा घिनौना काम

Love Jihad: उत्तर प्रदेश से लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरधना पुलिस स्टेशन इलाके की एक युवती ने अपने X बॉयफ्रेंड और उसके परिवार पर कई ऐसे आरोप लगाए जो चौंकाने वाले हैं. उसका कहना है कि उसे शादी का झांसा देकर सालों तक उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया. सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद उसे हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया. आखिरकार, जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने पुलिस से मदद मांगी और कार्रवाई की मांग की. पीड़िता ने ये भी बताया कि किस तरह उस लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ घिनौना काम किया.

करियर संवारने का दिया झांसा

पीड़िता ने कहा कि वो 2015 से दिल्ली में मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम कर रही थी. इस दौरान, उसकी मुलाकात सरधना के रहने वाले वसील नाम के एक शख्स से हुई, जो उसके घर के पास ही रहता था. दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं और वसील उसे फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर आगे बढ़ाने में मदद करने का वादा करके मुंबई ले गया; जहां पर वो दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने लगे. महिला का कहना है कि वसील ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर वो एक-दूसरे के नजदीक आए थे.

फिर महिला हुई प्रेग्नेंट

रिलेशनशिप के एक साल बाद, 2017 में वो गर्भवती हो गई. महिला का सीधा-सीधा आरोप है कि जब उसने शादी की बात उठाई, तो युवक और उसके परिवार ने अलग-अलग बहाने बनाकर फैसला टाल दिया. उसका दावा है कि परिवार के दबाव में उसे गर्भपात करवाना पड़ा, फिर भी उसे शादी का भरोसा दिया जाता रहा. पीड़िता का कहना है कि उसे वसील पर पूरा भरोसा था और उसने अपनी मॉडलिंग की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसे दे दिया था.

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धोखेबाज निकला वासिल

इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि पिछले दस सालों में उससे 50 से 60 लाख रुपये लिए गए और इन पैसों का इस्तेमाल युवक और उसके परिवार की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में किया गया. इसके बावजूद, उसे शादी के नाम पर सिर्फ़ झूठे वादे ही मिले. पीड़िता ने ये भी कहा कि वसील उसे कई बार अपने घर ले गया था, जिससे उसे लगा कि उसके परिवार ने उसे अब अपनी बहू मान लिया है. लेकिन, जब वो मई 2026 में सरधना में उसके घर गई, तो उसे पता चला कि वसील ने 2 मई 2026 को किसी और महिला से निकाह कर लिया है.