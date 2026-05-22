2500000 लेकर ममेरे भाई संग भागी बहन! Honor Killing नहीं… पिता ने शर्म के मारे किया ऐसा कांड; नहीं भूल पाएगा समाज

Love Affair: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल यहां एक 22 साल की महिला ने समाज और अपने परिवार, दोनों की परवाह न करते हुए अपने ममेरे भाई के साथ भागकर शादी कर ली. जी हाँ! जिसके बाद परिवार एक गहरे सदमे में चला गया. बेटी के इस तरह घर से भाग जाने का सदमा बाप नहीं सह पाए जिसके बाद उन्होंने जहर खा लिया. बताया जा रहा है कि महिला के भागने की यह घटना 14 मई को हुई थी, जिस समय वो घर में रखी लगभग ₹25 लाख की कीमती ज्वेलरी भी अपने साथ ले गई थी.

सदमा नहीं झेल पाया पिता

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना के बाद से पूरे जिले में इस मामले की ही चर्चा है. समाज में ही रही बेइज्जती के कारण पिता ने जहर खा लिया तो पूरा परिवार एक सदमे में है. बता दें कि लड़की के पिताएक दिहाड़ी मज़दूर के तौर पर काम करते थे. वहीं अपनी बेटी की इस हरकत से पिता पूरी तरह से टूट चुका था. समाज में हो रही बदनामी वो पिता नहीं झेल पा रहा था जिसकी वजह से उसने अपनी जान दे देने का फैसला लिया और चंद लम्हों में खुद की जान दे दी.

तत्काल टिकट बुक करने वाले सावधान! IRCTC ने लॉन्च किया नया AI ब्रह्मास्त्र, दलाल और बॉट्स तुरंत होंगे ब्लॉक!

सदमे में पहुंचा पूरा परिवार

रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मिल रहे सपोर्ट के बाद भी पिता मानसिक पीड़ा से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया. समाज का सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी. जिसके बाद लड़की के पिता ने किसी ज़हरीले पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या कर ली. एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पिता का निधन हो गया, जिससे पूरा मोहल्ला और शोकाकुल परिवार गहरे शोक में डूब गया. इस घटना ने, जिसने पारिवारिक रिश्तों की पवित्रता को पूरी तरह से तार-तार कर दिया है, पूरे ज़िले को सदमे में डाल दिया है.

कंगना रनौत बनीं दुल्हन? हरी चूड़ियां-मंगलसूत्र देख पैपराजी शॉक्ड, मांग में सिंदूर देख फैन्स ने पूछा- दूल्हा कौन है?