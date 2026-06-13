माथे पर आखिरी बार सजा पति के नाम का सिंदूर, फिर हमेशा के लिए उजड़ गया पत्नी का सुहाग, कार हादसे में हुई थी मौत

Prayagraj Widow Last Sindoor Tradition: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसके बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी है. उन्नाव में एक सड़क हादसे में जान गवाने वाले शख्स की पत्नी को माथे पर आखिरी बार सिंदूर लगाया गया.

शनिवार सुबह जब अनुपम का शव उन्नाव से प्रयागराज स्थित उनके घर पहुंचा, तो उनकी पत्नी प्रिया गम में डूब गईं और सदमे में बेसुध हो गईं. वह शव के पास बैठकर रोने लगीं. इसी बीच, एक महिला सिंदूर का डिब्बा लेकर आई.

जब आखिरी बार अनुपम की विधवा ने उसके नाम का लगाया सिंदूर

एक रिश्तेदार ने अनुपम की उंगली पर सिंदूर लगाया, और फिर प्रिया ने अपना सिर झुकाया ताकि उनके माथे पर भी सिंदूर लगाया जा सके. इसके बाद, उन्होंने अपने पति के पैर छुए और फूट-फूटकर रोने लगीं. यह मंजर देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू आ गए. उनकी मां भी अपने बेटे के शव से लिपटकर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगीं बस एक बार अपना चेहरा दिखा दो. मैं अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी. मैं विनती करती हूं, मुझे उसका चेहरा बस एक आखिरी बार देखने दो.

दुखद बात यह है कि शुक्रवार को उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसे में चार दोस्तों की मौत हो गई थी. वे घूमने के लिए शिमला जा रहे थे. प्रयागराज के रहने वाले अनुपम भी उनमें शामिल थे. शनिवार को चारों दोस्तों के शव उनके-उनके घरों पर लाए गए. तीन दोस्तों उदय, अनुपम और विजय का अंतिम संस्कार प्रयागराज के छतनाग घाट पर किया गया, जबकि अमन कश्यप का अंतिम संस्कार प्रतापगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव मंधाता में हुआ.

यह परंपरा क्या है?

परंपरा के अनुसार, पत्नी के माथे पर आखिरी बार पति के नाम वाला सिंदूर लगाया जाता है, या पति खुद उसकी मांग में सिंदूर भरता है. इसे उनके वैवाहिक जीवन का आखिरी प्रतीकात्मक पल माना जाता है. इसके बाद, पत्नी की मांग से सिंदूर पोंछ दिया जाता है और उसकी चूड़ियां उतार दी जाती हैं या तोड़ दी जाती हैं. प्रयागराज और आसपास के इलाकों में, इस रस्म को आम बोलचाल की भाषा में ‘सुहाग उतारना’ कहा जाता है.

दोस्तों के साथ शिमला घूमने गया था अनुपम

दोस्तों के इस समूह में अनुपम गुप्ता (32), उदय सिंह (28) और विजय (40) जो फूलपुर थाना क्षेत्र के जाफरपुर बाबूगंज के रहने वाले थे और प्रतापगढ़ जिले के मंधाता के अमन कश्यप (28) शामिल थे. वे शुक्रवार, 12 जून को सुबह करीब 10:00 बजे टाटा पंच कार से शिमला के लिए निकले थे. अमन बाबूगंज में अपनी बुआ के घर आए हुए थे; वह अविवाहित थे.

वहां से चारों दोस्त एक साथ शिमला के लिए रवाना हुए. दोपहर करीब 3:30 बजे, उनकी कार उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े एक ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई और उसका अगला हिस्सा अंदर की ओर दब गया. इस हादसे में चारों दोस्तों की मौत हो गई; वे अपनी सीटों पर ही फंसे रह गए और उन्हें बाहर निकालने के लिए कार के दरवाज़े काटने पड़े.