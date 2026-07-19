Video: करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए… 13 साल के बच्चे ने कलेक्टर को सुनाई खरी-खोटी, दे दी बड़ी नसीहत

UP Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक 13 साल का बच्चा, जोकि कक्षा 8वीं में पढ़ता है. अपनी शिकायत लेकर संपूर्ण समाधान दिवस पर पहुंचा. शनिवार को सदर तहसील में आयोजित इस कार्यक्रम में एक अनोखा मामला सामने आया. जहां 13 वर्षीय अमिताभ ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार के सामने अपने परिवार की समस्याएं रखीं.

उसने डीएम से खुलकर बात की, जिसके बाद डीएम ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया. एक समय तो परेशान लड़का पुलिस के उदासीन रवैये को लेकर भड़क गया. जिसके बाद जिलाधिकारी ने उसे शांत रहने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी.

अमिताभ क्या समस्या लेकर पहुंचा था?

जवाब में लड़के ने जो कहा उसे सुनकर जिलाधिकारी भी दंग रह गए. दरअसल, जवाब में लड़ने ने डीएम से सवाल किया कि उसकी बड़ी बहन 9वीं कक्षा पास कर चुकी है, लेकिन उसे सरकार से अब मुफ्त किताबें और नोटबुक नहीं मिल रही है और उसकी मां सिर्फ 3 हजार रुपये कमाती है. इतनी कम रकम में आज की महंगाई के दौर में घर का खर्च चलाना मुश्किल है. जानकारी सामने आ रही है कि जनसुनवाई के दौरान अमिताभ ने डीएम को बताया कि उसके चाचा और चाची ने उनके घर के एक हिस्से पर ताला लगा दिया है.

“करवा देंगे नहीं, करवा दीजिए” 13 साल के बच्चे की बेबाकी देखिए, कैसे वो DM के सामने अपनी बात रख रहा है। बच्चे के माँ–बाप के हिस्से वाले मकान पर उसकी ताई ने ताला लगा दिया है। उसे खुलवाने के लिए बच्चा आया है। मामला UP के जिला लखीमपुर खीरी का है। pic.twitter.com/kXHh22xTjt — Sachin Gupta (@Sachingupta) July 18, 2026







अमिताभ का आत्मविश्वास देख प्रभावित हुए अधिकारी

इसके अलावा, उसने बताया कि उसका परिवार गरीब है और घर का खर्च चलाने में मदद के लिए उस हिस्से को किराए पर देना चाहता है. छात्र ने यह भी बताया कि उसने कई बार स्थानीय पुलिस चौकी में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. वहां मौजूद अधिकारी उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए और डीएम ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी. उन्होंने छात्र को भरोसा दिलाया कि उसकी शिकायत का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा.

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जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

डीएम अंजनी कुमार ने एसएचओ राजेश कुमार सिंह को मौके पर जाकर विवाद सुलझाने का निर्देश दिया. डीएम के आदेश पर अमल करते हुए SHO लड़के के घर पहुंचे, जहां जांच में कुछ और ही बात सामने आई. एसएचओ राजेश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ अमिताभ के घर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. जांच के दौरान लड़के की मां ने बताया कि उसका बेटा पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और अपना समय इधर-उधर घूमने में बिताता है. उन्होंने बताया कि वह यह कहकर घर से निकला था कि वह अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) लेने स्कूल जा रहा है, लेकिन किसी तरह तहसील कार्यालय पहुंच गया.

लड़के के पिता ने की थीं 2 शादियां

जांच ​​से पता चला कि लड़के के पिता ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी से एक बेटा है, उसकी मां का निधन हो चुका है. वह अभी लखनऊ में अपनी बुआ के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा है, जो कमरा बंद मिला, वह इसी बेटे का बताया जा रहा है. वहीं शिकायत करने वाले अमिताभ पिता की दूसरी शादी से हुए बेटे हैं. इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि लड़के के पिता मानसिक रूप से बीमार हैं. मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने लड़के की पढ़ाई और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

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