कुशीनगर के मदरसे में मिला ‘Made in Pakistan’ वाला पंखा, फोटो वायरल होते ही हरकत में आई यूपी पुलिस

Kushinagar Madrasa Fan Controversy: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि कुशीनगर के एक मदरसे में कथित तौर पर ‘Made in Pakistan’ लिखा हुआ एक पंखा मिला है. जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है. अब इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है.

मीडिया रिपोर्ट्स से मुताबिक, यह घटना कुशीनगर के बिशनपुर पुलिस थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. इस इलाके में मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम नाम का एक मदरसा स्थित है. जहां एक पंखा खराब हुआ. उसे ठीक कराने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया और इसी दौरान उसने पंखे पर ‘Made in Pakistan’ लिखा हुआ देखा.

जांच की मांग हुई तेज

जैसे ही इस खबर की सूचना स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की और मदरसे के खिलाफ विरोध शुरू हो गए. मदरसे के अंदर लगे पंखे की तस्वीर सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल गई. वायरल हो रहे इस तस्वीर में कथित तौर पर पंखे पर पाकिस्तानी ब्रांडिंग का दावा किया जा रहा है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि वे इस बात की जांच करें कि आखिर यह पंखा भारत में कैसे पहुंचा और इसे मदरसे में लगाने के पीछे क्या मकसद था.

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एसपी का बयान आया सामने

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक (SP) केशव कुमार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है. उन्होंने पुष्टि की है कि पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान ले लिया है और फिलहाल इसकी गहन जांच चल रही है. जांच का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि आखिर यह पाकिस्तानी ब्रांड वाला पंखा भारत में कैसे दाखिल हुआ और इसे खरीदने तथा बेचने में कौन-कौन लोग शामिल थे. इस मामले के संबंध में मदरसे के प्रबंधन से भी पूछताछ की जा सकती है.

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