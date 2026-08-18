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UP: कोटेदारों ने योगी आदित्यनाथ सरकार को दिया धन्यवाद, बोले- ‘पहले लोग संदेह करते थे, अब देते हैं सम्मान’

UP News: मोहनलालगंज निवासी कोटेदार दिनेश चंद्र द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना करते हुए कहा कि कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये किए जाने से कोटेदारों को काफी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कोटेदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सराहनीय कार्य किया है.

By: Hasnain Alam | Published: August 18, 2026 8:34:47 PM IST

सीएम योगी ने की उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की घोषणा
सीएम योगी ने की उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की घोषणा


UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात देते हुए उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में 35 रुपये प्रति कुंतल की वृद्धि की है. मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद प्रदेश भर के कोटेदारों में खुशी का माहौल है. कोटेदारों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है, बल्कि राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल तकनीक लागू कर उनके सम्मान को भी बढ़ाया है जबकि पहले लोग संदेह की नजर से देखते थे.

लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ किया है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्जिन मनी में 35 रुपये की वृद्धि में केंद्र सरकार की ओर से 10 रुपये और राज्य सरकार की ओर से 25 रुपये की वृद्धि शामिल है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने लाभांश में 25 रुपये की और वृद्धि के लिए भारत सरकार को पत्र भी लिखा है.

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डिजिटल तकनीक आने के बाद पारदर्शिता बढ़ी

मोहनलालगंज निवासी कोटेदार दिनेश चंद्र द्विवेदी ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा कि कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये किए जाने से कोटेदारों को काफी राहत मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कोटेदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सराहनीय कार्य किया है.

उन्होंने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था में डिजिटल तकनीक आने के बाद पारदर्शिता बढ़ी है. पहले कोटेदारों को अक्सर संदेह की नजर से देखा जाता था, लेकिन अब ई-पॉस मशीन और डिजिटल रिकॉर्ड के कारण व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और कोटेदारों का सम्मान बढ़ा है. दिनेश चंद्र ने कहा कि डिजिटल व्यवस्था ने राशन वितरण में ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की है. इससे आम लोगों को पूरा राशन मिल रहा है. 

सिंगल स्टेज डिलीवरी से कोटेदारों की मुश्किलें हुई कम

माल ब्लॉक के कोटेदार राकेश तिवारी ने कहा कि पहले कमीशन काफी कम था और राशन की आपूर्ति को लेकर भी कई तरह की दिक्कतें आती थीं. गोदाम से पर्याप्त राशन नहीं मिलने के कारण वितरण प्रभावित होता था. अब सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था लागू होने से राशन सीधे उचित दर की दुकान तक पहुंच रहा है. इससे कोटेदारों को पूरा राशन मिल रहा है और लाभार्थियों को भी निर्धारित मात्रा में राशन देने में परेशानी नहीं होती.

उन्होंने कहा कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए कमीशन में वृद्धि जरूरी थी. योगी सरकार ने कोटेदारों की स्थिति को समझते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राकेश तिवारी ने उम्मीद जताई कि भविष्य में कमीशन में और वृद्धि की जाएगी. 

जीपीएस से ट्रैक हो रहा राशन का ट्रक

गोमती नगर निवासी कोटेदार आरके कन्नौजिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटेदारों की मांग सुनी और कमीशन बढ़ाकर बड़ी राहत दी है. पहले राशन की आपूर्ति को लेकर दिक्कत होती थी, लेकिन अब सरकार की ओर से ट्रक के माध्यम से राशन सीधे दुकान तक पहुंचाया जा रहा है. ट्रकों में जीपीएस की व्यवस्था होने से राशन की निगरानी भी संभव हो रही है और पूरा राशन दुकान तक पहुंच रहा है.

पहले गड़बड़ियों का ठीकरा कोटेदारों पर फूटता था

काकोरी के कोटेदार आनंद कुमार गुप्ता ने बताया कि पहले राशन वितरण व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों का ठीकरा कोटेदारों पर फूटता था. इससे ईमानदारी से काम करने वाले कोटेदार भी बदनाम होते थे. अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण पारदर्शिता बढ़ी है. अब अंगूठा लगाते ही लाभार्थी को राशन मिलता है.

उन्होंने बताया कि पहले कोटेदारों को 70 रुपये प्रति कुंतल कमीशन मिलता था, बाद में यह बढ़कर 90 रुपये हुआ और अब 35 रुपये की वृद्धि के साथ 125 रुपये हो गया है. इससे कोटेदारों को आर्थिक राहत के साथ सामाजिक सम्मान भी मिला है.

Tags: up governmentUP News
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