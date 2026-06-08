Home > उत्तर प्रदेश > बालों से घसीटा, जमीन पर पटका… बहू को बचा रही मां के तड़प-तड़प कर निकले प्राण; यूपी के कलयुगी बेटे का खूनी कांड!

बालों से घसीटा, जमीन पर पटका… बहू को बचा रही मां के तड़प-तड़प कर निकले प्राण; यूपी के कलयुगी बेटे का खूनी कांड!

नशे में धुत बेटा जब अपनी पत्नी पर जुर्म ठहा रहा था तो बूढ़ी मां बीच-बचाव करने पहुंची लेकिन बेटे ने मां को भी बालों से पकड़कर घसीट दिया. घटना के तुरंत बाद चीख-पुकार मच गई

By: Kajal Jain | Published: June 8, 2026 3:28:23 PM IST

बालों से घसीटा, जमीन पर पटका... बहू को बचा रही मां के तड़प-तड़प कर निकले प्राण; यूपी के कलयुगी बेटे का खूनी कांड!
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कहते हैं कि दुनिया में मां का रिश्ता सबसे अनमोल होता है लेकिन जब सिर पर ही शराब का नशा हावी हो जाए तो इंसान अंधा हो जाता है. उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां एक कलयुगी बेटे अपनी ही बूढ़ी मां को काल का ग्रास बना दिया. ये मामला कठेला समय माता थाना क्षेत्र के विशुनपुर खुर्द गांव की हैं जहां बुजुर्ग महिला ने अपने नशेड़ी बेटे के अत्याचार से अपनी बहू को बचाना चाहा, कोशिश भी की लेकिन अंजाम कुछ ऐसा हुआ कि आज पूरा गांव कलयुगी बेटे को कोस रहा है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी वारदात सोमवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है जहां छोट्टन गिरी का बेटा सुनील गिरी शराब के नशे में धुत होकर घर लौटा और अपनी पत्नी रूपा के साथ झगड़ा करने लगा. कुछ ही देर में विवाद गाली-गलौज से बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गया. शराब के नशे में सुनील अपना आपा खो बैठा और पूरा जान लगाकर पत्नी को बेरहमी से पीटने लगा.

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इधर बहू की चीख-पुकार सुनकर सुनील की 65 साल की बूढ़ी मां कैलाशी देवी परेशान हो गई और बहू को शराबी बेटे के चंगुल से छुड़ाने के लिए बीच-बचाव करने के लिए दौड़ीं. मां को लगा होगा कि शायद बेटा शांत हो जाएगा या शर्म कर लेगा लेकिन नशे में अंधा हो चुके सुनील पर तो जैसे खून सवार हो चुका था.

मां के साथ किया तालिबानी सुलूक

जैसे ही बुजुर्ग मां ने बीचबचाव करने की कोशिश की तो गुस्से में पागल सुनील ने अपनी पत्नी को छोड़कर मां को मोहरा बना लिया. बूढ़ी मां के बाल पकड़े और बेरहमी से घसीटते हुए जमीन पर पटक दिया.

इस हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सिर में गहरी चोटें आईं और घरवाले महिला को उठाकर अस्पताल ले जाने लगी. लेकिन चोट इतनी गहरी थी कि एक घंटे तक तड़पने के बाद कैलाशी देवी ने दम तोड़ दिया. मां की सांसें थमते ही आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया.

पुलिस ने दर्ज किया केस, तलाश जारी

इस घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. आरोपी सुनील के पिता छोट्टन गिरी की शिकायत पर पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. शोहरतगढ़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं.

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