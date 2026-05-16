UP News: अस्पताल के बेड पर एक साथ पहुंचे 62 लोग! धार्मिक कार्यक्रम में भंडारा खाते ही बिगड़ी हालत; देखें Video

UP News: यूपी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. यूपी के कन्नौज में एक निजी घर में हो रहे धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ‘प्रसाद’ खाने के बाद कथित तौर पर 62 लोग बीमार पड़ गए. ‘पंचामृत’ और ‘पंजीरी’ से बना यह ‘प्रसाद’ शुक्रवार रात को कन्नौज के सिमुआपुर गाँव में मुन्ना लाल कश्यप के घर पर आयोजित ‘सत्यनारायण कथा’ के दौरान बांटा गया था. ‘प्रसाद’ खाने के बाद, रात के समय कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. अधिकारियों ने बताया कि शुरू में उन्हें निजी डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन बाद में उन सभी को ज़िला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया.

अस्पताल पहुंचे 62 लोग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़िला अस्पताल की डॉ. आकांक्षा ने बताया कि रात 10.30 बजे तक 62 मरीज़ अस्पताल पहुँच चुके थे. इनमें से 14 मरीज़ों की हालत गंभीर थी, जिन्हें तिरवा स्थित मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया. बाकी मरीज़ों का इलाज अभी IV ड्रिप और दवाओं की मदद से चल रहा है. अधिकारियों के अनुसार, ज़्यादातर मरीज़ों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

कन्नौज: भंडारा खाने से 55 की हालत बिगड़ी। कथा समापन के बाद सभी ने खाया था भंडारा। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिये भेजा जिला अस्पताल। 5 की हालत गंभीर होने पर कानपुर रिफर। बीमारों में 20 महिलाएं 30 से ज्यादा बच्चे और पुरुष शामिल। ठठिया थाना क्षेत्र के सिमुआपुर में चल… pic.twitter.com/6GXkR0Dzuj — Roshan Kumar Journalist (@cameraman_r) May 15, 2026

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चल रही जांच

जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही, ज़िलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. स्वदेश गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ज़िला अस्पताल पहुँच गए. अधिकारियों ने मरीज़ों की सेहत के बारे में जानकारी ली और उनके उचित इलाज के लिए ज़रूरी निर्देश दिए. वहीं अब इस मामले की जांच जारी है.

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