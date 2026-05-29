Home > उत्तर प्रदेश > जीजा ने फोड़ा साले का सिर, गुस्साई साली ने भी प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू; ससुराल खूनी मैदान में क्यों हुआ तबदील?

जीजा ने फोड़ा साले का सिर, गुस्साई साली ने भी प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू; ससुराल खूनी मैदान में क्यों हुआ तबदील?

Jija Saali Crime: यूपी में बहस के दौरान जीजा ने अपने साले के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. इसके जवाब में, उनकी साली ने गुस्से में आकर अपने जीजा पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू जीजा की पीठ के निचले हिस्से और जांघ में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

By: Shristi S | Published: May 29, 2026 5:28:25 PM IST

जीजा ने फोड़ा साले का सिर, गुस्साई साली ने भी प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू
जीजा ने फोड़ा साले का सिर, गुस्साई साली ने भी प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पथरवा इलाके में स्थित फाजिलनगर कस्बे में, देवरिया की सिंधी मिल कॉलोनी के रहने वाले 40 वर्षीय मिट्ठू राव अपनी पत्नी सोनल सिंह और बच्चों से मिलने के लिए फाजिलनगर में अपनी साली के घर गए. वहां रहते हुए, पति-पत्नी के बीच कहा-सुनी हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. 

बहस के दौरान, मिट्ठू राव ने अपने साले देवेंद्र सिंह के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. इसके जवाब में, उनकी साली ने गुस्से में आकर अपने जीजा मिट्ठू पर चाकू से हमला कर दिया. चाकू मिट्ठू की पीठ के निचले हिस्से और जांघ में लगा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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घायल जीजा ने किसी तरहा अपने रिश्तेदारों को सूचना दी

घायल मिट्ठू सिंह किसी तरह अपने रिश्तेदारों को सूचना देने में कामयाब रहे, जो बाद में उन्हें देवरिया ले गए. सोमवार को उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके घावों पर छह टांके लगाए.

पत्नी ने पति पर क्या आरोप लगाए?

घायल मिट्ठू सिंह की पत्नी, सोनल सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके पति को शराब की लत है. उन्होंने बताया कि दो महीने पहले, उन्होंने राजवतिया में अपने मायके में हंगामा किया था, जिसके बाद उन्हें गोरखपुर के एक नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था. सोनल फिलहाल अपने दो बेटों, कान्हा और आदेश के साथ फाजिलनगर में अपनी बहन के घर रह रही हैं, जहां वह उनकी पढ़ाई-लिखाई की देखरेख कर रही हैं. 

सोनल के अनुसार, रविवार को फाजिलनगर पहुंचने के कुछ ही समय बाद, मिट्ठू ने घर में रखा एक गैस सिलेंडर और कुछ अनाज बेच दिया, जिससे यह विवाद शुरू हुआ. पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद से जुड़ा एक मामला पहले से ही फैमिली कोर्ट में लंबित है. इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों को चोटें आई हैं; हालांकि, अभी तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है. दोनों घायल व्यक्तियों का फिलहाल इलाज चल रहा है.

Tags: crimekushinagar newsuttar pradesh news
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