'मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से आई हूं...' मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रचाई शादी, VIDEO में बताया जान को खतरा, घर वालों को ठहराया जिम्मेदार!

सोशल मीडिया पर इन दिनों उत्तर प्रदेश के जालौन की एक प्रेम कहानी खूब सुर्खियां बटोर रही है. यह मामला सिर्फ दो दिलों के मिलने का नहीं है, बल्कि समाज और मजहब की पुरानी दीवारों को तोड़कर अपने हक के लिए खड़े होने का है. जालौन के कालपी कोतवाली इलाके की रहने वाली 21 साल की काजल मंसूरी ने अपने हिंदू प्रेमी ओम के साथ हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे ले लिए हैं. शादी के बाद इस जोड़े ने एक वीडियो जारी करके अपने शादीशुदा जीवन को लेकर अपडेट शेयर की और जान के खतरे की आशंका भी जताई है. नवविवाहित दंपति ने पुलिस और प्रशासन से भी सुरक्षा की मांग की है. वायरल वीडियो तो सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से शेयर कर रहे हैं. लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

7 साल का प्यार और समाज का पहरा

जालौन के कैलपी थाना क्षेत्र की काजल मंसूरी और ओम पिछले 7 साल से एक-दूसरे से प्यार करते थे. जब काजल ने अपने परिवार को इस रिश्ते के बारे में बताया, तो उम्मीद के मुताबिक घर वालों ने इसका कड़ा विरोध किया. मजहब की दुहाई दी गई और काजल पर उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं और शादी करने का दबाव बनाया जाने लगा. आखिरकार, काजल ने अपने प्यार को चुनने का फैसला किया और 7 जुलाई की रात को उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया.

वीडियो जारी कर लगाई सुरक्षा की गुहार

शादी के बाद काजल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वह काफी हिम्मत के साथ अपनी बात रखती नजर आ रही है. काजल ने कहा कि ‘मैं बालिग हूँ और मैंने पूरी तरह अपनी मर्जी से, होशों-हवास में ओम के साथ आई हूं. मैंने बिना किसी दबाव के ओम से शादी कर ली है. मैं उसके साथ खुश हूं, और उसी के साथ रहना चाहती हूं. हमें परेशान न करें और मेंटली टॉर्चर न करें. मेरे घर वाले ओम पर अपहरण का झूठा केस दर्ज कराने की साजिश रच रहे हैं. अगर भविष्य में मुझे या मेरे पति को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार सीधे तौर पर मेरे परिजन होंगे.’

काजल ने वीडियो के जरिए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि उसे अपने ही परिवार से जान का खतरा महसूस हो रहा है.

पुलिस भी हुई अलर्ट, अब आगे क्या?

वीडियो के वायरल होते ही कालपी पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई है। इस मामले पर कालपी के सीओ राजेश कमल ने बताया कि पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेजी से चल रही है. पुलिस की एक टीम इस नए शादीशुदा जोड़े से संपर्क करने की कोशिश कर रही है. कानून के मुताबिक, जल्द ही युवती को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, जहां मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे. काजल अदालत में जो बयान देगी, उसी के आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी.

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