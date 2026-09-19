UP IPS Transfer 2026: लखनऊ DCP से नोएडा-प्रयागराज तक… किस जिले में कौन संभालेगा कमान? 35 अफसरों का तबादला

UP IPS Transfer List 2026: उत्तर प्रदेश में आज यानी शनिवार 19 सितंबर 2026 को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. राज्य में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, इनमें डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमांडेंट लेवल के अधिकारी शामिल हैं. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को DCP, लखनऊ और कपिल देव सिंह को SP, ट्रैफिक हेडक्वार्टर बनाया गया है.

किन अधिकारियों में मिली जिम्मेदारी

UP-112, लखनऊ की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चारू निगम को कमांडेंट, 47वीं बटालियन PAC, गाजियाबाद बनाया गया है. श्रवण कुमार सिंह को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, गौतम बुद्ध नगर के पद पर ट्रांसफर किया गया है. प्रमोद कुमार को SP, साइबर हेडक्वार्टर में पोस्ट किया गया है. रवि शंकर निम को कमांडेंट, 2nd बटालियन, SSF, गोरखपुर बनाया गया है. अतुल शर्मा-II को SP, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, लखनऊ और सोनम कुमार को DCP, प्रयागराज बनाया गया है. DCP रवींद्र कुमार को आगरा पुलिस कमिश्नरेट में ट्रांसफर किया गया है. नीरज कुमार पांडे को SP, पुलिस हेडक्वार्टर, प्रयागराज बनाया गया है.

इन अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई

ममता रानी चौधरी और मोहम्मद इरफान अंसारी को SP, CID बनाया गया है. DCP साद मियां खान को आगरा कमिश्नरेट में और DCP सैयद अली अब्बास को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में नियुक्त किया गया है. ADCP श्रुति श्रीवास्तव को प्रयागराज कमिश्नरेट का सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) और ADCP विक्रम दहिया को चंदौली का ASP (SP) नियुक्त किया गया है.

आयुष श्रीवास्तव को उन्नाव सिटी का सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) और राजेश गुनावत को वाराणसी का एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (ADCP) नियुक्त किया गया है. अनंत चंद्रशेखर जौनपुर सिटी के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) होंगे. देवेश चतुर्वेदी को ASP (वेस्टर्न अयोध्या), विवेक तिवारी को ASP (नॉर्दर्न बाराबंकी), और सुमित सुधाकर रामटेके को ASP (नॉर्दर्न संभल) नियुक्त किया गया है. अरीबा नोमान को ADCP (कानपुर), मनोज कुमार यादव को ADCP (आगरा), और रिजुल को ADCP (गाजियाबाद) नियुक्त किया गया है.

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दूसरे अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ

गौतम राय को बिजनौर का ASP (रूरल) और माविस टॉक को ASP (सोनभद्र) बनाया गया है. जोगेंद्र नाथ प्रसाद को आगरा कमिश्नरेट का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DCP) बनाया गया है. बलवंत कुमार चौधरी को गाजियाबाद का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DCP) बनाया गया है. अभय नाथ त्रिपाठी को कानपुर नगर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (DCP), हरेंद्र कुमार को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (आगरा) और राजेश कुमार पांडे को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (वाराणसी) बनाया गया है. हरेंद्र प्रताप यादव को SP UP-112, कुलदीप सिंह को 43वीं बटालियन PAC, एटा का कमांडर और विनीत भटनागर को DCP, वाराणसी बनाया गया है.