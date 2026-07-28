लखनऊ को मिला नया पुलिस कमिश्नर,प्रयागराज-वाराणसी समेत कई जिलों में बदले अफसर; जानिए किस IPS अधिकारी को कहां मिली नई जिम्मेदारी

UP IPS Transfer 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. नई तबादला सूची में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे अहम जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है. सरकार का कहना है कि यह बदलाव कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.

जारी आदेश के मुताबिक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है. वहीं, अब तक इस पद पर तैनात अमरेन्द्र के. सेंगर को पुलिस महानिदेशक (इंटेलिजेंस) की जिम्मेदारी के साथ पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

प्रयागराज और वाराणसी में भी बदले अधिकारी

तबादला सूची में प्रयागराज और वाराणसी में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. वाराणसी जोन के एडीजी पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है. उनकी जगह नवीन अरोरा अब वाराणसी जोन के नए एडीजी होंगे. माना जा रहा है कि इन बदलावों का उद्देश्य दोनों शहरों में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करना है.

गोरखपुर जोन में राम कुमार को मिली जिम्मेदारी

गोरखपुर जोन के एडीजी अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं बनाया गया है. उनकी जगह राम कुमार को गोरखपुर जोन का नया अपर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है.

कई अन्य अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

सरकार ने अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.

भगवान एस. श्रीवास्तव- एडीजी, तकनीकी सेवाएं

आनंद सुरेश राव कुलकर्णी- सचिव (गृह)

मोहित गुप्ता-आईजी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन

विनोद कुमार सिंह- आईजी, विशेष जांच

धर्मवीर- आईजी, पीएसी पूर्वी जोन

जोगेन्द्र कुमार-आईजी, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस), मुरादाबाद

अनूप कुमार सिंह- आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू)

आनंद कुमार- लोक शिकायत शाखा में पुलिस अधीक्षक

पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी