UP IAS Transfer: रातों-रात यूपी में बड़ा फेरबदल! विधानसभा चुनाव से पहले 38 IAS और 5 DM का तबादला; EC के कहने पर योगी सरकार का फैसला

UP IAS Transfer: विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और वहीं यूपी में अब सियासत तेज हो गई है. जिसके चलते ही राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेरबदल किया है. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात 38 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए. इनमें पांच जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM), लखनऊ और मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस-चेयरमैन, गाजियाबाद और वाराणसी के म्युनिसिपल कमिश्नर और सात चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर (CDO) शामिल हैं. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) से पहले किए गए इन ट्रांसफर को इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस से जोड़ा जा रहा है.

चुनाव से पहले EC का बड़ा खेल!

जानकारी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर को अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर गाइडलाइंस जारी की थीं. इसे लेकर कमीशन ने कहा कि जिन अधिकारियों ने 31 मई, 2027 तक किसी जिले में तीन साल की सर्विस पूरी कर ली है, उनका ट्रांसफर किया जाए. यह नियम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी में तैनात अधिकारियों पर भी लागू होता है. कमीशन ने ये भी निर्देश दिया कि जिन अधिकारियों ने पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान किसी खास चुनाव क्षेत्र या जिले में काम किया था, उन्हें उसी चुनाव क्षेत्र या जिले में दोबारा तैनात न किया जाए. इस बारे में कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी से 30 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी थी.

पांच जिलों में बदले हुए DM

केवल यही नहीं, इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के अनुसार, सरकार ने सीतापुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदल दिए हैं. राजागणपति आर. को सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से हटाकर SUDA का डायरेक्टर बनाया गया है. लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है. महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदले गए हैं.

गौरव सिंह सोगरवाल को महाराजगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से हटाकर सिद्धार्थनगर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है. वहीं, सिद्धार्थनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शिवशरणप्पा को महाराजगंज की जिम्मेदारी दी गई है. जोगिंदर सिंह को बिजनौर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया है, जबकि सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई है. मुजफ्फरनगर के मौजूदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा को अर्बन डेवलपमेंट का स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है. वहीं, बिजनौर के जिला मजिस्ट्रेट उमेश प्रताप सिंह को लोक निर्माण विभाग (PWD) के विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

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