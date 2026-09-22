Home > उत्तर प्रदेश > UP IAS Transfer: रातों-रात क्यों हुआ 34 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर? सामने आई असल वजह; बदले गए 14 जिलों के DM

UP IAS Transfer: रातों-रात क्यों हुआ 34 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर? सामने आई असल वजह; बदले गए 14 जिलों के DM

UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 34 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें मुरादाबाद, कुशीनगर और कानपुर नगर जैसे 14 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं. ट्रांसफर किए गए IAS अधिकारियों में से पांच को दूसरे जिले में पोस्टिंग दी गई है,

By: Heena Khan | Last Updated: September 22, 2026 10:00:44 AM IST

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath


UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात 34 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें मुरादाबाद, कुशीनगर और कानपुर नगर जैसे 14 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल हैं. ट्रांसफर किए गए IAS अधिकारियों में से पांच को दूसरे जिले में पोस्टिंग दी गई है, जबकि नौ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सरकारी डिपार्टमेंट या दूसरे कामों में भेज दिया गया है.

विधानसभा चुनाव से पहले नए DM नियुक्त

सरकार ने प्रभावित जिलों में नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं. इस फेरबदल को आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जा रहा है, नए नियुक्त DM से अपने-अपने जिलों में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करने की उम्मीद है. डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो लगभग साढ़े चार महीने तक मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे, को जेल एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है. IAS ऑफिसर मंगला प्रसाद सिंह, जो बलिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है. सिंह पहले गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी प्रॉपर्टी को गिराने से जुड़े थे.

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CM योगी उनके काम करने के तरीके से नाखुश थे

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीनियर सरकारी अधिकारी इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे. माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान इन अधिकारियों को चार्ज में छोड़ने से पार्टी और सरकार को नुकसान हो सकता है. इसीलिए बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर किया गया है.

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Tags: cm yogiIAS TransferUP News
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