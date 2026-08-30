धूप ही तो है, पिघल थोड़ी जाएंगे...' से लेकर 'फूलों की बारिश' तक: दबंग अंदाज के लिए मशहूर IAS दिव्या मित्तल ने क्यों छोड़ी सरकारी नौकरी?

Divya Mittal IAS Resigns: उत्तर प्रदेश कैडर की जानी-मानी और तेज-तर्रार 2013 बैच की IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने अपनी सरकारी नौकरी से अचानक इस्तीफा दे दिया है. सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा और भावुक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने अपने 13 साल के शानदार सफर के अंत की घोषणा की. हरियाणा के रेवाड़ी से ताल्लुक रखने वाली 43 साल की दिव्या मित्तल अपनी सख्त कार्यशैली, बेबाक अंदाज और जनता के बीच अपनी दबंग छवि के लिए पूरे राज्य में मशहूर थीं. उन्होंने आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) से इंजीनियरिंग और आईआईएम बेंगलुरु (IIM Bangalore) से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद लंदन में जेपी मॉर्गन (JP Morgan) जैसी बड़ी कंपनी की लाखों की नौकरी को ठोकर मारी थी और देश सेवा के लिए वापस लौट आईं थीं. यूपीएससी परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर आईपीएस बनने वाली और अगले ही साल आईएएस का मुकाम हासिल करने वाली दिव्या मित्तल का इस तरह अचानक वीआरएस (VRS) या इस्तीफा देना ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है. उनके इस फैसले के पीछे क्या वजहें हैं और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है, आइए विस्तार से जानते हैं.

कौन हैं दिव्या मित्तल?

दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेश की एक ऐसी चर्चित और लोकप्रिय IAS अधिकारी रही हैं, जो अपने फैसलों और काम करने के अलग अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं. 2013 बैच की इस आईएएस अफसर ने अपनी मेहनत और काबलियत के दम पर प्रशासनिक गलियारों में एक अलग पहचान बनाई. वह अपनी स्ट्रिक्ट इमेज के लिए पहचानी जाती थीं, जो अक्सर लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर मौके पर ही बरस पड़ती थीं. हालांकि, अपने काम के साथ-साथ वह जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय रहीं. हाल ही में उन्होंने राजस्व विभाग में विशेष सचिव (Special Secretary) के पद पर रहते हुए अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

पर्सनल लाइफ और परिवार

मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली दिव्या मित्तल की पर्सनल लाइफ भी काफी दिलचस्प रही है. लंदन में कॉर्पोरेट जॉब के दौरान उनकी मुलाकात गगनदीप सिंह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके जीवनसाथी बने. गगनदीप सिंह खुद 2011 बैच के इंडियन ट्रेड सर्विस (ITS) के अधिकारी रह चुके हैं, जिन्होंने साल 2022 में सरकारी नौकरी छोड़कर ‘न्यूरोकैप’ नाम से अपनी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की. दिव्या और गगनदीप दो प्यारी बेटियों के माता-पिता हैं. एक तरफ जहां दिव्या देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवाएं दे रही थीं, वहीं उनके पति भी सरकारी नौकरी छोड़कर कॉरपोरेट और आंत्रप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रख चुके हैं.

जहां आजादी के 75 सालों में पानी नहीं पहुंचा था, वहाँ जल पहुंचाने का काम किया था @divyamittal_IAS जी ने जब मिर्जापुर की DM थी।

लेकिन ये काम मिर्जापुर के निकम्मे नेताओं को अच्छा नहीं लग था,चंद दिनों के बाद मिर्जापुर के DM पद 4से हटा दी गई थी। pic.twitter.com/WM1fcNM7BG — मनुवादी बृजेश मिश्र/ Brijesh Mishra🇮🇳 (@ManuvadiBrijesh) August 30, 2026

बेहतरीन एजुकेशन और लंदन की नौकरी छोड़ IAS बनीं

दिव्या मित्तल की शैक्षणिक योग्यता किसी मिसाल से कम नहीं है. उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) से बीटेक की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने आईआईएम बेंगलुरु (IIM Bangalore) से एमबीए किया, जहां वह अपनी बैच की टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं में शामिल थीं. इसके अलावा उन्होंने एमआईटी (MIT) से डेटा, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट पॉलिसी में माइक्रोमास्टर्स भी किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन में प्रतिष्ठित कंपनी जेपी मॉर्गन में बतौर एसोसिएट काम किया. लेकिन देश सेवा का जज्बा उन्हें वापस भारत खींच लाया. भारत लौटने के बाद उन्होंने बिना किसी कोचिंग के पहले ही प्रयास में आईपीएस परीक्षा पास की और अगले ही साल यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 68 हासिल कर आईएएस अधिकारी बन गईं. इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी एसपिरेंट्स के लिए ‘द क्राफ्टेड जीनियस’ नाम से एक किताब भी लिखी है.

आईएएस के रूप में शानदार सफर

दिव्या मित्तल का 13 साल का प्रशासनिक सफर काफी उतार-चढ़ाव और बड़ी जिम्मेदारियों से भरा रहा है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में नीति आयोग में सहायक सचिव के रूप में काम किया. इसके बाद उन्होंने यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रबंध निदेशक, बरेली विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष, और यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी के सीईओ जैसे कई अहम पद संभाले. वह मिर्जापुर, बस्ती और देवरिया जैसी जगहों पर जिलाधिकारी (DM) के रूप में तैनात रहीं. मिर्जापुर में उनके कार्यकाल के दौरान लाहुड़ियादह गांव में पहली बार पानी पहुंचाना उनके सबसे बड़े प्रशासनिक कार्यों में गिना जाता है. हालांकि, देवरिया डीएम के रूप में उनका कार्यकाल काफी चर्चा में रहा, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उनका गतिरोध भी सामने आया था.

वो पल, जब सुर्खियों में छा गईं दिव्या मित्तल!

दिव्या मित्तल अपनी बेबाकी और काम के प्रति सख्ती के कारण कई बार सुर्खियों और विवादों में रहीं.

अगस्त 2023 में चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान मिर्जापुर में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक छोटी बच्ची के साथ मंच पर झूमकर नाचती नजर आई थीं.

सितंबर 2023 में जब उनका ट्रांसफर मिर्जापुर से बस्ती हुआ, तो विदाई के दौरान स्थानीय लोगों और ग्रामीण महिलाओं ने उन पर फूलों की बारिश कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ऐतिहासिक बन गया था.

देवरिया में डीएम रहते हुए एक मीटिंग के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि (चाहे मंत्री हो, सांसद हो या विधायक) को अधिकारियों के ट्रांसफर का दबाव बनाने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद उनका यह बयान और वीडियो काफी वायरल हुआ था.

देवरिया में ही एक बार बाढ़ निरीक्षण के दौरान जब तेज धूप में एक अधिकारी ने छांव में चलने की बात कही, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, ‘अरे यार धूप ही तो है, रुको पिघल थोड़ी जाएंगे.’

अवैध अतिक्रमण की शिकायत पर एक लेखपाल और कानूनगो को सरेआम ‘जेल भेज देने’ की चेतावनी देने वाला उनका वीडियो भी खूब चर्चा में रहा था.

आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है। साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था। दिन-रात एक कर IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ने के बाद, लंदन में नौकरी लग गयी। पर ‘सब कुछ’ पा लेने पर भी कुछ… pic.twitter.com/4VRXpK8nu8 — Divya Mittal (@divyamittal_IAS) August 30, 2026

अचानक इस्तीफे के पीछे क्या है असल वजह?

तेरह साल की सेवा पूरी करने के बाद दिव्या मित्तल का अचानक इस्तीफा देना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है. हालांकि उन्होंने अपने 428 शब्दों के सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तीफे की सीधी वजह नहीं बताई है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर मुख्य तौर पर तीन बड़ी थ्योरी चर्चा में हैं. पहली थ्योरी यह है कि वह पिछले चार महीनों से राजस्व विभाग में विशेष सचिव के पद पर थीं, जो कि एक कम-प्रोफाइल और साइडलाइन पोस्ट मानी जाती है, जबकि वह हमेशा फील्ड पोस्टिंग पसंद करती थीं. दूसरी चर्चा यह है कि वह एक बार फिर विदेश जा सकती हैं या प्राइवेट सेक्टर में कोई बड़ी भूमिका निभा सकती हैं. वहीं कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि अगले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में भी जा सकती हैं, हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है. बहरहाल, इस तेज-तर्रार महिला अधिकारी के अचानक इस्तीफे ने यूपी की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है.

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