UP House Tax Hike: 15 साल बाद टैक्स का झटका! लखनऊ सहित कई शहरों में बदल सकती हैं हाउस टैक्स दरें

UP House Tax Hike: यूपी वालों को कुछ ही समय में एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों पर जल्द ही हाउस टैक्स बढ़ने से अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार लगभग 15 साल के अंतराल के बाद राज्य के सभी नगर निगमों में हाउस टैक्स की दरों में बदलाव करने की तैयारी कर रही है. जी हाँ! सरकार का तर्क है कि नगर निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए यह कदम जरूरी है.

आखिर क्यों बढ़ेगा हाउस टैक्स?

जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश नगर निकाय वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने राज्य के नगर निगमों में लागू मौजूदा हाउस टैक्स दरों की समीक्षा शुरू करने का संकेत दिया है. बोर्ड का मानना ​​है कि मौजूदा दरें पुरानी हो चुकी हैं और जनसंख्या वृद्धि, शहरी विकास गतिविधियों और महंगाई के साथ तालमेल बिठाने के लिए नगर निकायों का राजस्व बढ़ाना जरूरी है.

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2010 से नहीं हुआ कोई बदलाव

राजधानी लखनऊ में 2010 से हाउस टैक्स की दरों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. पिछले डेढ़ दशक से पुरानी दरों पर ही प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जा रहा है. हालांकि नगर निगम ने 2016 और 2023 में हाउस टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए थे, लेकिन पार्षदों और जन प्रतिनिधियों के विरोध के कारण उन्हें लागू नहीं किया जा सका. अब राज्य सरकार के स्तर पर हाउस टैक्स की दरों में बदलाव की कवायद फिर से शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार सभी नगर निगमों की वित्तीय स्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया प्रस्ताव तैयार कर सकती है.

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