चाचा चले गए मार्केट, पीछे से इलाज के नाम पर दी 'बेहोशी' की दवा और... रोई तो मुंह में ठूंसा कपड़ा!

क्या आप पैथोलॉजी लैब में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है? यूपी के हाथरस से सामने आई सनसनीखेज वारदात के बाद एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लैब संचालक को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा चुकी है और अब बयान के आधार पर पूरे मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

बेहोशी की हालत में दरिंदगी

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरा मामला हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र का है जहां हसायन गांव की रहने वाली 15 साल की नाबालिग ने थाने में अपनी आपबीती के आधार पर शिकायत दर्ज कराई है. पीड़िता ने बताया कि वो अपने चाचा के साथ 13 जुलाई को क्लीनिंग पर इलाज कराने गई थी. वहां उसे दवा दी गई और भर्ती करके उपचार के तौर पर एक ड्रिप बोतल भी चढ़ाई गई थी.

इस बीच लड़की के चाचा किसी काम का बोलकर मार्केट चले गए. जिससे वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो अपने आप को संदिग्ध हालातों में बिना कपड़ों के पाया. अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक, जब पीड़िता रो और चीख-पुकार करने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और मुंह खोलने पर जान से मारने की चेतावनी तक दे डाली.

परिजनों को सुनाई आपबीती

जैसे ही इलाज कराने के बाद पीड़िता क्लीनिक से घर पहुंची तो परिजनों को पूरी घटना बताई कि कैसे बेहोशी की हालत में उसका फायदा उठाया गया. बेटी की बातें सुन परिजन आग बबूला हो गए और घर के नजदीक हाथरस थाना जंक्शन में तहरीर दी. शिकायत के आधार पर पुलिसकर्मियों ने पैथोलॉजी लैब संचालक प्रवीण के पुत्र इंद्रपाल को हिरासत में ले लिया है.

पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कराए. जिला महिला अस्पताल में मेडिकल जांच कराई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इधर स्वास्थ्य विभाग को खबर मिली तो अवैध तरीके से चल रही पैथलॉजी लैब को बंद करा दिया गया.

सबूतों जुटा रही पुलिस

पैथोलॉजी लैब के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस सबूतों ने त्वरित कार्रवाई की. फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत और तकनीकी तथ्यों के आधार पर आगे की जांच की जाएगी. शुरुआती जांच में सामने आया कि लैब संचालक अपनी दुकान में अन्य लोगों को भी दवा देता था और ड्रिप लगाता था. फिलहाल पीड़िता को सुरक्षा दी गई है. दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

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