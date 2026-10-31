यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल को मिला अतिरिक्त प्रभार

उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 15 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें 7 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. इसके अलावा 10 अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. वहीं, अपर मुख्य सचिव वित्त, IIDC और ACP दीपक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके विभागों की जिम्मेदारी दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है.

चीफ सेक्रेटरी को मिला अतिरिक्त प्रभार