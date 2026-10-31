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यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर, चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल को मिला अतिरिक्त प्रभार

IAS Officers Transfer in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 IAS अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया है. वहीं, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 31, 2026 4:48:08 PM IST

यूपी में 15 IAS अफसरों का ट्रांसफर
यूपी में 15 IAS अफसरों का ट्रांसफर


उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को 15 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें 7 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. इसके अलावा 10 अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. वहीं, अपर मुख्य सचिव वित्त, IIDC और ACP दीपक कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके विभागों की जिम्मेदारी दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई है.

चीफ सेक्रेटरी को मिला अतिरिक्त प्रभार

मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त और आलोक कुमार-2 को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त बनाया गया है. वहीं, एम. देवराज को राज्य सतर्कता आयोग का अध्यक्ष और डॉ. एमकेएस सुंदरम को प्रमुख सचिव (समन्वय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा आलोक कुमार-3 को वित्त एवं संस्थागत वित्त विभाग का प्रभार मिला है, जबकि अजय चौहान को यूपीसीडा का सीईओ बनाया गया है. पंकज यादव को बाह्य सहायतित परियोजना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

Tags: IAS Officers TransferIAS Transferup governmentUP Newsuttar pradesh
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