यूपी वालों की मौज! सरकार ने बंद किए स्मार्ट प्रीपेड मीटर, किस्तों में भर पाएंगे बिजली बिल, मिलेंगी ये सुविधाएं

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था को खत्म कर दिया है. नए नियम और व्यवस्थाएं जून 2026 से लागू होंगी, जिसके मुताबिक, अगले महिने से उपभोक्ताओं के नाम पर पोस्टपेड बिल जारी किए जाएंगे. ग्राहकों पर बिजली के बिल को भरने का प्रैशर न रहे, इसलिए 10 आसान किस्तों में बिजली का बिल भरने की सुविधा भी दी जाएगी. पिछले दिनों स्मार्ट प्रीपेड मीटर और इसके बिल को लेकर लोगों में काफी आक्रेश देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही थीं, जिसमें लोग लगातार बढ़ते बिजली बिल के कारण अपने स्मार्ट मीटर को तोड़ रहे थे.

हालांकि, यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रीपेड मीटर के सिस्टम को बंद कर दिया है. अब से राज्य में सिर्फ पोस्ट पेड मीटर चलेंगे, जिसके बिल जून 2026 से ग्राहकों को मिलने लगेंगे.

क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

इस मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आधिकारिक X हैंडल पर जानकारी साझा की है. इसमें बताया गया है कि सभी उपभोक्ताओं को मई 2026 की बिजली की खपत का बिल पोस्टपेड माध्यम से जून 2026 में प्राप्त होगा. ये बिल स्मार्ट मीटर के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS/WhatsApp के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा.

10 किस्तों में आसान पेमेंट

यूपी राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने नई बिजली व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की. उन्होंने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को बार-बार मीटर रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा. अब से पिछली बार की तरह हर महीने बिजली के बिल जारी किए जाएंगे, जो पोस्पेड मोड में चलेंगे.

हर महीने की 10 तारीख को उपभोक्ताओं को पोस्टपेड बिजली बिल जारी किए जाएंगे.

बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा.

बिल का भुगतान न करने पर अगले 7 दिन में डिस्कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

अप्रैल 2026 के बकाया बिजली के बिल का भुगतान 10 किस्तों में किया जा सकेगा.

अन्य मामलों में बिल का भुगतान तीन किस्तों में करने की सुविधा मिलेगी.

पहली किस्त में 40%, दूसरी में 30% और तीसरी किस्त में 30% बिल की रकम अदा करनी होगी.

प्रीपेड सिस्टम की सिक्योरिटी मनी को महिने के बिल में अडजस्ट कर दिया जाएगा.

जिन इलाकों में नेटवर्क या तकनीकी समस्याओं के कारण ऑटोमैटिक रीडिंग नहीं मिलेगी, वहां से मैनुअल रीडिंग कलेक्ट की जाएगी.

कहां संपर्क करें?

यदि आपके पास स्मार्ट पोस्टपेड मीटर नहीं है या कनेक्शन में उपभोक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो 1912 पर संपर्क कर सकते हैं. किसी कारणवश SMS/WhatsApp पर बिल नहीं मिल पाता है तो अपने डिस्कॉम के WhatsApp Chatbot से संपर्क कर सकते हैं.

ये हैं वॉट्सऐप नंबर

ऊर्जा विभाग के अनुसार, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (RDSS) के तहत राज्य में सभी स्मार्ट मीटर पोस्टपेड मोड में ही चलेंगे. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए डिस्कॉम वाइज WhatsApp Chatbot नंबर भी जारी किए गए हैं-

1- पूर्वांचल : +91 801-096-8292

2- मध्यांचल : +91 766-900-3409

3- पश्चिमांचल : +91 785-980-4803

4- दक्षिणांचल : +91 801-095-7826

5- केस्को : +91 828-783-5233



आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में प्रीपेड मीटर सिस्टम में उपभोक्ताओं को तकनीकी दिक्कतों और शिकायतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन बिजली वितरण प्रणाली में नई व्यवस्था लागू होने से ज्यादा पारदर्शिता और सुविधा होगी.

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