UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास

UP News: तलाकशुदा और एसिड अटैक पीड़ितों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना निकालने का आह्वान किया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठा रही है. जिसके चलते, राज्य सरकार ने ‘तीन तलाक’ और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर दी है. बता दें कि सरकार इन प्रभावित महिलाओं तक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक बेसहारा महिलाओं को भी अब योगी सरकार इन योजनाओ का पूरा लाभ देगी.

शुरू हुआ काम

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद महिला कल्याण विभाग ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, ‘तीन तलाक’ और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं का पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इन महिलाओं को समय पर योजनाओं का लाभ दिया जा सके. बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर ज़रूरी गाइडलाइंस और सरकारी आदेश (GOs) तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है.

पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा कदम

महिला कल्याण विभाग प्रभावित महिलाओं की वेरिफाइड जानकारी इकट्ठा कर रहा है. इस जानकारी के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग-अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा. योगी सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि जानकारी की कमी या प्रक्रिया की जटिलताओं की वजह से कोई भी पात्र महिला सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. इसके लिए विभागों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है.

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महिलाओं को मिलेंगे पक्के घर

जानकारी के मुताबिक एक हाई-लेवल मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘तीन तलाक’ या एसिड अटैक जैसी स्थितियों का सामना करने वाली और जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें अच्छी हेल्थकेयर सर्विस मिल सके.

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