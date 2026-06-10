Home > उत्तर प्रदेश > UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास

UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास

UP News: तलाकशुदा और एसिड अटैक पीड़ितों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना निकालने का आह्वान किया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठा रही है.

By: Heena Khan | Published: June 10, 2026 6:30:49 AM IST

UP News
UP News


UP News: तलाकशुदा और एसिड अटैक पीड़ितों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ी योजना निकालने का आह्वान किया है. बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठा रही है. जिसके चलते, राज्य सरकार ने ‘तीन तलाक’ और एसिड अटैक जैसी गंभीर सामाजिक घटनाओं से प्रभावित महिलाओं के लिए एक राहत भरी खबर दी है. बता दें कि सरकार इन प्रभावित महिलाओं तक प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक बेसहारा महिलाओं को भी अब योगी सरकार इन योजनाओ का पूरा लाभ देगी.

शुरू हुआ काम 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद महिला कल्याण विभाग ने विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक, ‘तीन तलाक’ और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के साथ-साथ बेसहारा महिलाओं का पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इन महिलाओं को समय पर योजनाओं का लाभ दिया जा सके. बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर ज़रूरी गाइडलाइंस और सरकारी आदेश (GOs) तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है.

You Might Be Interested In

पीड़ित महिलाओं के लिए बड़ा कदम 

महिला कल्याण विभाग प्रभावित महिलाओं की वेरिफाइड जानकारी इकट्ठा कर रहा है. इस जानकारी के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें अलग-अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा. योगी सरकार का मकसद यह पक्का करना है कि जानकारी की कमी या प्रक्रिया की जटिलताओं की वजह से कोई भी पात्र महिला सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे. इसके लिए विभागों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है.

Barabanki News: रात 10 बजे ही पत्नी को लेकर कहां और क्यों जा रहा था पति? घर से कुछ दूरी पर हो गया कांड! 5 साल बाद खुला राज़

महिलाओं को मिलेंगे पक्के घर 

जानकारी के मुताबिक एक हाई-लेवल मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘तीन तलाक’ या एसिड अटैक जैसी स्थितियों का सामना करने वाली और जिनके पास पक्के घर नहीं हैं, ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि इन महिलाओं और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें अच्छी हेल्थकेयर सर्विस मिल सके.

Ameesha Patel Affairs: 4 शादीशुदा मर्दों के साथ रहा अफेयर, लिव-इन-रिलेशनशिप में भी रह चुकी अमीषा; लव लाइफ जान हो जाएंगे शॉक्ड

Tags: acid attackcm yogihome-hero-pos-1Triple TalaqUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026

1 कटोरी नमक का कमाल!

June 9, 2026

अमीषा पटेल के दादा कौन थे?

June 9, 2026

‘पेद्दी’ में जाह्नवी कपूर के बोल्ड सीन पर बोले निर्देशक

June 9, 2026

पेट के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये 6 फल

June 9, 2026
UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास
UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास
UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास
UP Good News: तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ितों के लिए बड़ी सौगात! योगी सरकार देगी मुफ्त इलाज और आवास