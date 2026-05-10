एक और पत्नी निकली ज्योति मौर्य! नौकरी लगते ही गिरगिट की तरह बदला रंग; पति के साथ रहने से किया इन्कार

UP Gonda News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि पति ने मजदूरी करके और मवेशी बेचतर पत्नी को मेडिकल का कोर्स करवाया, नौकरी लगवाई और अब नौकरी लगने के बाद हाई क्लास पत्नी अपने मजदूर पति के साथ नहीं रहना चाह रही है. आपने इससे पहले उत्तर प्रदेश का ही एक मामला सुना होगा, जहां एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य अपने सफाई कर्मी पति के साथ नहीं रहना चाहती थी. हालांकि अब इन दोनों के बीच सुलह की खबरें सामने आ रही है. और दोनों साथ रहने को राजी हो गए हैं.

अब उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से पत्नी के बेवफाई का ऐसा ही मामला सामने आया है. जहां शोहरत, इज्जत और नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने पति के साथ रहने से ही इन्कार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पूरा मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले राजेश कुमार वर्मा ने मजदूरी करके, लोहे की पल्लेदारी कर, अपने मवेशी और फसल बेचकर पत्नी रेनू वर्मा को पढ़ाया-लिखाया. जब उसका एएनएम का कोर्स पूरा हो गया और वह नौकरी करने लगी तो अब रेनू वर्मा अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है. उल्टा 10 लाख रुपये की मांग की जा रही है. इतना सब करने के बाद भी राजेश अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है. जिसको लेने के लिए राजेश कई बार अपने ससुराल भी गया. लेकिन अब ससुराल वालों का कहना है कि उन्हें अपने माता-पिता को छोड़कर अलग रहना पड़ेगा. अगर वह ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये देकर मामला खत्म कर दें.

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बीमार पिता और अंधी मां को नहीं छोड़ना चाहता राजेश

ससुराल वालों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपने माता-पिता को छोड़कर रेनू के साथ रहे, लेकिन राजेश कुमार वर्मा अपने बीमार पिता और अंधी मां को छोड़कर पत्नी के साथ अलग रहने के लिए तैयार नहीं हो रहा है. इस पूरे मामले को लेकर राजेश कुमार वर्मा ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और सदर सीओ शिल्पा वर्मा को शिकायती पत्र दिया है. जिसमें पढ़ाई के लिए दिया गया पैसा और अपना जेवर वापस दिलाने की गुहार लगाई है. साथ ही, राजेश ने इस मामले से छुटकारा दिलाने की भी गुहार लगाई है.

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