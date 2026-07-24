छोटे भाई-बहन स्कूल में, मम्मी-पापा के बाहर जाते ही बॉयफ्रेंड को बुलाती थी युवती; दोनों की एक गलती और हो गया कांड

UP Girl Illicit Murder: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में 20 दिन बाद 18 वर्षीय युवती हिना की मौत का खुलासा हुआ है. शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का है, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने पड़ताल आगे बढ़ाई तो यह केस ही अलग निकला. पुलिस ने हिना के पिता और सौतेली को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया कि गैर युवक से अवैध संबंध के शक में दोनों ने अपनी बेटी की हत्या की फिर उसे घर में ही फांसी के फंदे पर लटका दिया. जांच में पोस्टपार्टम से भी मदद मिली.

पूरा मामला शामली के कांधला थाना क्षेत्र का है. पुलिस जांच में पता चला है कि युवती हिना के पिता अहसान और सौतेली मां गुफराना को शक था कि उनकी बेटी के गैर युवक से अवैध संबंध है. मां का तो यहां तक दावा है कि उसने कई बार हिना को उस युवक के साथ अकेले में देखा है. यह बात जब शौहर अहसान को बताई गई तो उसने अवैध संबंधों के शक में गला दबाकर हिना की हत्या कर दी.

इसके बाद साजिश के तहत अहसान और गुफराना ने शव को कमरे में लगे पंखे से लटका दिया, जिससे हत्या का यह मामला आत्महत्या का लगे. वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि युवती की मौत फांसी से नहीं, बल्कि गला दबाने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए परिवार के सदस्यों से गहन पूछताछ की. सख्ती करने पर अहसान और गुफराना ने हत्या का पूरा राज़ उगल दिया.

01 जुलाई का है मामला

पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने हिना की हत्या का खुलासा करते हुए गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को जानकारी दी कि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर पिता अहसान ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक और उसका साथी घर में घुसकर बेटी हिना की हत्या कर दी. इसके बाद शव को पंखे से लटका दिया. पूरी घटना 1 जुलाई की बताई गई. वहीं, पुलिस ने बताया कि 1 जुलाई को कांधला थाना क्षेत्र के मोहल्ला इलियास नगर की रहने वाली 18 वर्षीय हिना का शव उसके घर के कमरे में पंखे से लटका मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. पहली नजर में यह हत्या का नहीं आत्महत्या का मामला लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल की परिस्थितियां और पिता के बयान संदिग्ध लगे.

सौतेली मां से नहीं थे अच्छे संबंध

पूछताछ में खुलासा हुआ कि हिना की मां का वर्ष 2020 में निधन हो गया था. एक साल बाद वर्ष 2021 में पिता अहसान ने गुफराना से दूसरा निकाह किया था. हिना का एक स्थानीय युवक से बातचीत करना सौतेली मां गुफराना को पसंद नहीं था. गुफराना को लगता था कि हिना का बेटी के साथ अवैध संबंध हैं, जिससे परिवार की बदनामी हो रही है. इसी संदेह के चलते दोनों ने हिना की हत्या की साजिश रची. गुफराना को यह भी शक था कि बच्चों के स्कूल जाने और घर पर किसी के रहने से हिना जानने वाले युवक से संबंध बनाती थी. गुफराना का तो यहां तक कहना था कि एक बार युवक को कमरे से बाहर आते भी देखा था.

क्या हुआ था 01 जुलाई को

साजिश के तहत अहसान और गुफराना ने 1 जुलाई को अपने दोनों बेटों को मदरसे भेज दिया गया. इसके बाद दोपहर में हिना के घर पर अकेले होने पर गुफराना ने उसके पैर पकड़ लिए, जबकि पिता अहसान ने दुपट्टे से गला कसने के साथ हाथों से गर्दन दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद पंखे से शव लटका दिया. वहीं, एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी मकान पर ताला लगाकर पत्नी और बच्चों के साथ कैराना स्थित रिश्तेदारी में चले गए थे. इसके बाद किसी और राज्य में भागने की तैयारी कर रहे थे और पकड़े गए.

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