Home > उत्तर प्रदेश > एनकाउंटर पर भारी पड़ा ‘पब्लिक का गुस्सा’! इनामी बदमाश की चिता जलाने से पहले पुलिस पर फेंके पत्थर, अब माहौल बिगाड़ने वालों पर लगेगा NSA!

एनकाउंटर पर भारी पड़ा ‘पब्लिक का गुस्सा’! इनामी बदमाश की चिता जलाने से पहले पुलिस पर फेंके पत्थर, अब माहौल बिगाड़ने वालों पर लगेगा NSA!

इनामी बदमाश के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय गुस्साए गांव वाले और परिवार के लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए. पुलिस की टीम पर पथराव हुआ जिसमें 5 लोग को गंभीर चोटें आईं.

By: Kajal Jain | Published: June 5, 2026 12:05:03 PM IST

एनकाउंटर पर भारी पड़ा 'पब्लिक का गुस्सा'! इनामी बदमाश की चिता जलाने से पहले पुलिस पर फेंके पत्थर, अब माहौल बिगाड़ने वालों पर लगेगा NSA!
एनकाउंटर पर भारी पड़ा 'पब्लिक का गुस्सा'! इनामी बदमाश की चिता जलाने से पहले पुलिस पर फेंके पत्थर, अब माहौल बिगाड़ने वालों पर लगेगा NSA!


उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक हिंसक झड़प का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए इनामी बदमाश के परिजन और ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया. मामला गौसाबाद गांव का है जहां विनीत राय हत्याकांड के आरोपी और 1 लाख इनामी बदमाश कमलेश बिंद के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे कि तभी कथित आरोपी प्रदान पति संजय चौधरी के उकसाने पर अराजक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें सीओ के साथ पांच अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

बदमाश की मौत से नाराज थे परिजन

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को कमलेश बिंद के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जब पुलिस की एक टीम पिकअप वैन में शव को लेकर गांव पहुंती तो परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे कि तभी फुल्लनपुर क्रॉसिंग पर मृतक के परिजनों और महिलाओं ने नारेबाजी की और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए. देखते ही देखते यह मामला गर्म हो गया और गुस्साए ग्रामीण पत्थरबाजी पर उतर आए. 

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सुरक्षा घेरे में हुआ अंतिम संस्कार

घटनास्थल पर धक्का-मुक्की और पत्थरबाजी होने लगी तो पुलिस बल भी एक्शन में आ गए. ऐसी स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया और पुलिस के सुरक्षा घेरे में शव को मुखाग्नि दी गई. इस हादसे के बाद गाजीपुर के एसपी डॉ. इरज राजा ने बयान जारी किया और साफ कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले के मुख्य आरोपी प्रधान पति संजय चौधरी के अलावा 60-70 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.

क्यों हुआ कमलेश बिंद का एनकाउंटर?

कमलेश बिंद के खिलाफ साल 2017 से 2026 तक आबकारी अधिनियमस, मारपीट, बलवा और हत्या के आरोप मे गंभीर मामले दर्ज थे. वो विनीत राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी था. एक महीने पहले ही कमलेश बिंद की शादी हुई थी जिसके बाद पत्नी ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं.परिजनों का दावा है कि पुलिस ने मुठभेड़ में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग करके कमलेश की हत्या की है. फिलहाल परिजन और ग्रामीणों की ओर से मामले की स्पष्ट जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

ये भी पढ़ें:-फ्लैट बाहर से बंद, कटी कलाई और सिर पर वार… दिल्ली के पॉश अपार्टमेंट में DU की प्रोफेसर की संदिग्ध मौत, मर्डर मिस्ट्री से पुलिस भी हैरान

Tags: crime newsUP Newsuttar pradesh news
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