UP Free Ration June 2026: राशन कार्ड धारकों की बल्ले-बल्ले! सरकार ने बढ़ाई मुफ्त राशन की डेडलाइन, दुकानों का समय भी बदला

उत्तर प्रदेश में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने जून महीने के लिए मुफ्त राशन बांटने की समय-सीमा 15 जून तक बढ़ा दी है. पहले यह प्रक्रिया 10 जून तक पूरी होनी थी, लेकिन कई जिलों में इस समय-सीमा के भीतर वितरण पूरा नहीं हो सका. इसके बाद, समीक्षा करने के बाद प्रशासन ने लाभार्थियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया.

जिलों के अनुरोध पर लिया गया निर्णय

रिपोर्टों के अनुसार, कुछ जिलों के जिलाधिकारियों ने प्रशासन को पत्र लिखकर राशन वितरण के दौरान आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में बताया था. उन्होंने कहा कि मूल रूप से निर्धारित तिथि तक वितरण पूरा करना संभव नहीं था. इसके बाद, प्रमुख सचिव और खाद्य आयुक्त रणवीर प्रसाद ने स्थिति का आकलन किया और वितरण की अवधि बढ़ाने के निर्देश जारी किए.

सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक वितरण

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अब राज्य भर की सभी उचित दर की दुकानों पर 15 जून तक राशन वितरित किया जाएगा. वितरण का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक तय किया गया है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी आसानी से अनाज प्राप्त कर सकें. अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मुफ्त मिलेगा, जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल शामिल है. वहीं, ‘पात्र गृहस्थी’ कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा.

कहीं भी राशन की उपलब्धता

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी राशन की दुकानों पर पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध रहे. इस प्रणाली के तहत, लाभार्थी केवल अपने विशिष्ट कोटे के लिए निर्धारित दुकान से ही नहीं, बल्कि किसी भी उचित दर की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं. इससे प्रवासी श्रमिकों और अन्य जरूरतमंद लोगों को काफी सुविधा होगी.

शिकायतों के लिए हेल्पलाइन सक्रिय

लाभार्थी टोल-फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर कॉल करके राशन वितरण में किसी भी अनियमितता या समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभी राज्य में लगभग 3.64 करोड़ राशन कार्ड धारकों के जरिए करीब 14.62 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज दिया जाता है. सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह पक्का करें कि वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चले और कोई भी पात्र व्यक्ति राशन से वंचित न रहे.