UP Free Ration: यूपी में अब मुफ्त बंटेगा राशन, किन कार्डधारकों की खुलेगी किस्मत? यहां जानें पूरी जानकारी

UP Free Ration: उत्तर पर्देश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. यहां आगामी 6 से 20 जुलाई तक प्रदेश भर में फ्री में राशन दिया जाएगा. सरकार ने इस बार अंत्योदय कार्डधारकों को विशेष राहत देने का ऐलान किया है. जिसके तहत प्रति कार्ड 35 किलो राशन के साथ-साथ तीन महीने की चीनी भी दी जाएगी. साथ ही पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को पर यूनिट 5 किलो राशन दिया जाएगा. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है. इस अभियान को राज्य की सभी कोटे की दुकानों पर संचालित किया जाने वाला है.

क्या-क्या मिलेगी मुफ्त?

इस बार राशन कार्डधारकों को चीनी केवल 18 रुपये प्रति किलो की दर पर मुहैया कराई जाएगी. प्रमुख विवरण और पात्रताअंत्योदय (AAY) कार्ड धारक को 35 किलो अनाज मिलेगा, जिसमें 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं दिए जाएंगे. पात्र गृहस्थी (PHH) कार्ड धारक को प्रति यूनिट 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा.

कैसे किया जाएगा राशन का वितरण?

फ्री राशन लेने के लिए लाभार्थियों का e-PoS मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन करना सबसे अधिक जरूरी काम है. ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ धारक भी किसी भी सरकारी दुकान से अपना अनाज ले सकते हैं.

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जरूरी निर्देश यहां देखें

राशन लेते समय अपनी पात्रता के अनुसार पूरा वजन जरूर जांचें.

अनाज लेने से पहले वजन मशीन पर मात्रा की पुष्टि करें.

अगर कोटेदार कम राशन दे, तो तुरंत विरोध करें.

तय तारीखों में राशन न मिलने पर शिकायत दर्ज कराएं.

किसी भी शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर संपर्क करें.

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