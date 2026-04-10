UP SIR Final List 2026: जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट; जानें किस जिले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

UP SIR Final List 2026: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने 10 अप्रैल को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी. एसआईआर (Special Intensive Revision) के बाद जारी इस सूची में मतदाताओं की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला है, जो राज्य की बढ़ती चुनावी भागीदारी को दर्शाता है.

कुल मतदाताओं में बड़ी बढ़ोतरी

ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट की तुलना करने पर कुल 84,28,767 नए मतदाता जुड़े हैं. अब राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,39,84,792 हो गई है. इनमें 7,30,71,061 पुरुष (54.54%), 6,09,09,525 महिलाएं (45.46%) और 4,206 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं, जो कुल का बेहद छोटा हिस्सा हैं.

इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

राज्य की पांच विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इनमें साहिबाबाद में 82,898, जौनपुर में 56,118, लखनऊ पश्चिम में 54,822, लोनी में 53,679 और फिरोजाबाद में 47,757 नए मतदाता जुड़े हैं.

जिलों में भी बढ़ा मतदाता आधार

जिलों के स्तर पर भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. प्रयागराज में 3,29,421, लखनऊ में 2,85,961, बरेली में 2,57,920, गाजियाबाद में 2,43,666 और जौनपुर में 2,37,590 नए मतदाता जुड़े हैं.

शिकायतों का तेज निपटारा

ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद कुल 1,08,529 आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिनमें से 1,08,368 का निपटारा कर दिया गया. यानी 99.8% शिकायतों को सफलतापूर्वक सुलझाया गया. इस मामले में यूपी देशभर में दूसरे स्थान पर रहा, जो निर्वाचन प्रक्रिया की दक्षता को दर्शाता है.

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