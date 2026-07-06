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UP Crime: पड़ोसन से पूछ कर की पति की ऐसी हत्या, सुन कांप जाएगी पूरा मर्द समाज; सिया से भी आगे निकली UP की प्रीति

Fatehpur husband murder case: महिला के मुताबिक, घटना वाले दिन, उसके पति ने पहले खाना मांगा और फिर काम पर जाने के लिए 100 रुपये मांगे. जब उसे पैसे नहीं मिले, तो उसने घर में तोड़फोड़ की और उसके साथ मारपीट की

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 10:59:48 PM IST

महिला ने पड़ोसी से पूछ कर की पति की हत्या
महिला ने पड़ोसी से पूछ कर की पति की हत्या


UP Crime: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवां थाना इलाके के तारापुर असवार गांव में पति की हत्या के मामले में नया मोड़ आया है. पति को आग लगाने के आरोप में जेल में बंद पत्नी प्रीति उर्फ ​​विनीता देवी के दो कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में महिला अपने पति की हत्या करने की बात कबूल करती दिख रही है. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

26 जून को मिला जला हुआ शव 

गांव के रहने वाले अवधेश उर्फ ​​पवन (40) का जला हुआ शव 26 जून को एक बंद कमरे में मिला था. कमरे में बाकी सामान सही-सलामत था, जिससे पुलिस को आगजनी का शक हुआ. मृतक के भाई राजकुमार ने हत्या का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई. जांच के बाद पुलिस ने प्रीति को आरोपी के तौर पर पहचाना और 3 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वायरल वीडियो में मर्डर कबूलने का दावा
जेल जाने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित वीडियो में प्रीति यह कहती दिख रही है कि उसका पति शराबी था और रोज़ उसे पीटता था, शराब के लिए पैसे मांगता था. इस परेशानी से तंग आकर वह अक्सर अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसियों के घरों में छिप जाती थी. हालांकि, इन वीडियो की ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.

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‘पड़ोसी ने उसे बताया कि अपने पति को कैसे मारना है’

महिला का दावा है कि उसकी हालत देखकर, एक पड़ोसी ने बार-बार उसके पति से छुटकारा पाने के तरीके सुझाए. उसने कथित तौर पर कांच पीसकर उसके खाने में मिलाने और नशे में उसे आग लगाने जैसे सुझाव दिए ताकि यह सुसाइड जैसा लगे. महिला का कहना है कि ये विचार उसके दिमाग में लगातार घूमते रहते थे.

घटना वाले दिन क्या हुआ था?

महिला के मुताबिक, घटना वाले दिन, उसके पति ने पहले खाना मांगा और फिर काम पर जाने के लिए 100 रुपये मांगे. जब उसे पैसे नहीं मिले, तो उसने घर में तोड़फोड़ की और उसके साथ मारपीट की. बाद में, उसने पड़ोसी से पैसे उधार लेकर उसे दे दिए, लेकिन नशे में होने की वजह से वह काम पर नहीं गया और घर आकर सो गया.

‘पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी’

महिला का दावा है कि पति के सो जाने के बाद उसे पड़ोसी की बात याद आ गई. उसने घर में रखा पेट्रोल बिस्तर पर छिड़ककर आग लगा दी. आग लगने पर उसका पति थोड़ी देर के लिए उठा, लेकिन फिर गिर गया. फिर वह दरवाज़ा बंद करके चली गई.

पुलिस ने क्या कहा?

मलवां थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर राजीव मिश्रा ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. सिर्फ आरोपी के बयान को आखिरी और पक्का सबूत नहीं माना जा सकता. अगर जांच के दौरान वीडियो या दूसरे सोर्स से कोई पक्का सबूत मिलता है, तो उस सबूत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: FatehpurUP Crime
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