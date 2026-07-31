Home > उत्तर प्रदेश > 3 बच्चों की मां हो गई मूंगफली वाले पर फिदा! एक रात किया ऐसा कांड; दिल टूटे पति को करवानी पड़ी शादी

3 बच्चों की मां हो गई मूंगफली वाले पर फिदा! एक रात किया ऐसा कांड; दिल टूटे पति को करवानी पड़ी शादी

UP Extramarital Affair: उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक आदमी ने अपनी पत्नी की शादी उसके ही प्रेमी से करवा दी.

By: Heena Khan | Published: July 31, 2026 7:55:29 AM IST

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UP Extramarital Affair: उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, यहां एक आदमी ने अपनी पत्नी की शादी उसके ही प्रेमी से करवा दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्नी पहले अपने तीन बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी. उसका पति, जीवननाथ राजभर, दिल्ली में वेल्डर का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी सरिता बच्चों के साथ चंदौली में रहती थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पति की गैर-मौजूदगी में, 45 साल की सरिता को अजय नाम के एक काफी कम उम्र के लड़के से प्यार हो गया. दरअसल, अजय, कम उम्र का लड़का था और वो ट्रेनों में मूंगफली बेचता है; कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात ट्रेन में हुई थी और उनकी जान-पहचान धीरे-धीरे इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे. 

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पति ने करवाई शादी 

वहीं जब जीवननाथ को अपनी बीवी के इस अफेयरके बारे में पता चला, तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया और उसने इसका जमकर विरोध किया. इसके बाद, सरिता अजय के साथ भाग गई. वहीं जीवननाथ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका. फिर, इस हफ़्ते की शुरुआत में, रेलवे स्टेशन पर अचानक उसकी मुलाकात सरिता और अजय से हो गई. उसने सरिता से घर लौटने को कहा, लेकिन वह अजय के साथ ही रहने पर अड़ी रही. नतीजतन, जीवननाथ ने उनकी शादी करवाने का फ़ैसला किया; वह उन्हें मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफ़िस ले गया और खुद शादी करवाई.

क्या बोले जीवननाथ 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जीवननाथ ने कहा कि, “मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, लेकिन अगर वह नहीं चाहती, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते.” वहीं, सरिता ने अपनी शादी टूटने के लिए जीवननाथ को ज़िम्मेदार ठहराया और कहा कि वह घर के खर्च के लिए काफ़ी पैसे नहीं भेजता था और दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

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Tags: crime newsextramarital affairUP News
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