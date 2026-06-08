लिव-इन पार्टनर बना 'जल्लाद'... पेट में पल रहे बच्चे को मिटाया, फिर शादीशुदा गर्लफ्रेंड को तड़पते छोड़ भागा; गांव वालों ने काटा बवाल!

उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक दिल हदला देने वाली घटना सामने आई है जहां शादी के बाद पति को छोड़कर लिव-इन बॉयफ्रेंड के साथ रही एक 32 वर्षीय महिला की गर्भपात कराने के बाद जान चली गई. इस घटना के बाद गांव में भारी आक्रोश देखा गया जिसे पुलिस के हस्तक्षेप से शांत नियंत्रित किया गया. महिला के परिजनों का आरोप है कि लिव-इन बॉयफ्रैंड ने ही उनकी बेटी पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया, जिससे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद महिला की तबियत बिगड़ती चली गयी.

पति को छोड़कर मायके में रही

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि 32 वर्षीय शिवा की शादी रेवाड़ी के सुनील से हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन नहीं चली और शिवा ससुराल छोड़कर नगला मिश्री गांव स्थित अपने मायके आकर रहने लगी. यहां गांव में ही शिवा की मुलाकात अश्वनी से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई.

लिव-इन बॉयफ्रैंड ने दिया धोखा

शिवा के परिजनों का आरोप हैं कि शिवा अपने बॉयफ्रेंड अश्विनी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगी. 1.5 साल तक एक साथ रहने कारण दोनों के बीच संबंध बने और यही से विवाद चालू हो गया. औपचारिक पूछताछ में महिला के मामा ने आरोप लगाया है कि बॉयफ्रेंड अश्विनी ने शिवा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया, जिसके कारण शिवा की अचानक तबियत खराब हो गई.

पोर्टमार्टम से खुलेंगे राज़

परिजनों ने बताया कि पिछले 10 दिन से शिवा की तबियत खराब चल रही थी जिसके बाद बॉयफ्रेंड अश्विनी ने पहले एटा के अस्पताल में दिखाया और फिर आगरा के अस्पताल में इलाज कराया. यहां गर्भपात के दौरान शिवा के पेट में तेज दर्द होने लगा और तबियत बिगड़ने लगी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा लेकिन गांव पहुंचने के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. पुलिस के हस्तक्षेप से शिवा को मुखाग्नि दी गई. इस घटना के बाद गांव का माहौल काफी तनावपूर्ण है तो वहीं पुलिस हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.

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