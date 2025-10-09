UP के ‘खूंखार शैतान’ का अंत! 7 जिलों में करे थे बड़े कांड, जानिये कौन है इफ्तेखार

UP Gangster Encounter: उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध के मद्दे नजर यूपी पुलिस एक्शन मोड में आई हुई है. पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीमों ने गुरुवार तड़के नैनीताल रोड स्थित बिलवा पुल के पास एक लाख रुपये के इनामी बदमाश शैतान उर्फ ​​इफ्तिखार उर्फ ​​सोल्जर को मुठभेड़ में मार गिराया. खास बात ये है कि गोलीबारी में एसओजी का सिपाही राहुल भी घायल हो गया.

कर चुके है कई बड़ी वारदात

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मारे गए बदमाश पर सात जिलों में 19 मुकदमे दर्ज थे. बिथरी चैनपुर थाने में हुई एक डकैती के मामले में वो वांछित था. इसके अलावा वो 2006 में फरीदपुर थाने के पचोमी मंदिर में पुजारी की हत्या सहित एक डकैती में भी शामिल था. इतना ही नहीं वो 2012 में बाराबंकी में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था और आठ साल बाद फिर पकड़ा गया. इस दौरान उसके पास से एक पिस्तौल, 17 कारतूसों वाली दो मैगजीन, 28,000 रुपये, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई.

नाम बदलकर पुलिस को देता चकमा

ये एक ऐसा कुख्यात बदमाश था जो अक्सर अपना नाम बदलता रहता था, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शख्स मूल रूप से कासगंज के कादरगंज रोड स्थित बारी चौक का रहने वाला था. वहीं गाजियाबाद के टीला मोड़ पर भूपखेड़ी थाना क्षेत्र स्थित जगत बट्टा गांव में रहता था.

