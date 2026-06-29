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यूपी: बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जुलाई से घट सकता है टैरिफ; बदलेगा अधिभार गणना का तरीका

Electricity in UP: यूउत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है. राज्य में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 29, 2026 11:29:43 AM IST

यूपी में जुलाई से घट सकता है बिजली टैरिफ
यूपी में जुलाई से घट सकता है बिजली टैरिफ


उत्तर प्रदेश में नई बिजली दर का निर्धारण किया जा सकता है. जानकारी के अनुसार नई बिजली दर के निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है. 

इसमें उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियतें मिल सकती हैं मसलन नए नियम के तहत स्मार्ट मीटर का खर्चा उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों पर डाला जा सकता है. 

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जुलाई के पहले सप्ताह में नई बिजली दरें होंगी जारी 

दरअसल, प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों की ओर से पाॅवर कार्पोरेशन ने वर्ष 2024–25 के ट्रू-अप में लगभग 3995 करोड़ तथा वर्ष 2026–27 के लिए लगभग 12453 करोड़ का राजस्व अंतर बताया है. इस अंतर को आधार बनाकर पॉवर कॉर्पोरेशन बिजली दरों में वृद्धि की मांग की है. बता दें कि विद्युत नियामक आयोग अभी तक सभी बिजली कंपनियों की जनसुनवाई कर चुका है. उम्मीद है कि राज्य सलाहकार समिति की बैठक होने के बाद जुलाई के पहले सप्ताह में नई बिजली दरें जारी हो जाएंगी.

नए नियम में बिजली दर में बदलाव की उम्मीद 

बता दें कि नियामक आयोग के सूत्रों के अनुसार बिजली दरें नहीं बढ़ेंगी. इसके अलावा बिजली विभाग उपभोक्ताओं को कई तरह की रियायतों की भी घोषणा कर सकता है. इसके अलावा घरों में दुकान खोलने के लिए जो लोगों को वाणिज्यिक कनेक्शन लेना पड़ता है, उसमें भी रियायत मिलने की उम्मीद है. 

इसी तरह स्मार्ट मीटर के साथ अभी तक पांच फीसदी चेक मीटर भी लगाए जा रहे हैं, जिससे ये पता लगाया जा सके कि स्मार्ट मीटर तेज तो नहीं चल रहा है. पावर कॉर्पोरेशन की ओर से इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं. ऐसे में नियामक आयोग इस मामले में भी नई गाइडलाइन की घोषणा कर सकता है. इसके अलावा बिजली विभाग स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन पर भी विचार कर रहा है. साथ ही 1912 पर आने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में हीलाहवाली करने पर भी सख्त नियम लागू होंगे.

अधिभार की गणना के तरीके में भी आएगा बदलाव 

उत्तर प्रदेश में जुलाई में ईंधन अधिभार की गणना के लिए भी नए मानक बनाये जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद है. विद्युत नियामक आयोग ने इन दिनों पॉवर कॉर्पोरेशन के ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) पर कड़ा रुख अपनाया है. इसके अलावा आयोग ने पॉवर कॉर्पोरेशन को पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नियमानुसार लागू करने के निर्देश भी दिए हैं. बता दें कि बीते 14 महीनों से जिस आधार पर बिजली बिल की गणना हो रही थी, उसे नियामक आयोग ने गलत साबित किया है. ऐसे में जुलाई से ईंधन अधिभार की गणना नए तरीके से की जाएगी. 

Tags: UP Newsuttar pradesh news
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