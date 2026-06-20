UP Electricity Bill: अब यूपीवालों के लिए बिजली का बिल बनेगा सिरदर्द! UP में खत्म होगी 10% छूट;  2.5 लाख उपभोक्ताओं पर गहरा असर

UP Electricity Bill: उत्तर प्रदेश वालों पर एक बार फिर से संकट मंडराने लगा है. जी हाँ! ये खबर राहत की तो नहीं लेकिन आपके लिए जननी बेहद जरूरी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही एक बड़ा झटका लग सकता है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लगभग 2.5 लाख उपभोक्ताओं को पिछले चार वर्षों से मिल रही 10% की छूट कम या खत्म की जा सकती है, जिससे बिजली बिल बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है. साथ ही बता दें कि बिजली नियामक आयोग ने निर्देश दिया है कि NPCL की अतिरिक्त राशि को ₹1,500 करोड़ से घटाकर ₹593.81 करोड़ किया जाए. उपभोक्ता परिषद ने इस फैसले का विरोध किया है. इस बीच, पूरे राज्य के लिए बिजली की नई दरें भी जल्द घोषित होने की संभावना है.

यहां समझें पूरा समीकरण

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NPCL ने 2018 से 2025 तक की अवधि के लिए बिजली टैरिफ को लेकर अपीलेट ट्रिब्यूनल (APTEL) में अपील दायर की थी. वहीँ ट्रिब्यूनल के दखल के बाद, रेगुलेटरी कमीशन ने सरप्लस राशि की दोबारा जांच की और एक नया आदेश जारी किया. वहीँ फिर सरप्लस राशि में कमी की वजह से NPCL को उपभोक्ताओं को अभी दी जा रही लगभग 10% की छूट कम करनी पड़ सकती है या इसे पूरी तरहसमाप्त भी करना पड़ सकता है. वहीँ अब कहा जा रहा है कि आगे ऐसा होता है, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लाखों उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ सकते हैं.

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क्या पूरे यूपी पर पड़ेगा असर ?

वहीं अब कहा जा रहा है कि राज्य में जल्द ही बिजली की नई दरें घोषित होने वाली हैं. उम्मीद है कि नई दरों से बिजली का खर्च बढ़ सकता है, लेकिन पूरी स्थिति तभी साफ होगी जब रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ ऑर्डर जारी करेगा. इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर काउंसिल ने रेगुलेटरी कमीशन के इस फैसले का विरोध किया है. वहीँ इसे लेकर काउंसिल का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा और उसने इस फैसले को चुनौती देते हुए कमीशन के पास एक याचिका भी दायर की है.

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