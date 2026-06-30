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UP Electricity Price Down: जुलाई में सस्ती होगी बिजली, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं की हुई बल्ले-बल्ले; जानें कितना मिलेगा फायदा?

UP Electricity Price Down: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई में बड़ी राहत मिलेगी. ईंधन अधिभार शुल्क घटने से बिजली बिल 4.43 प्रतिशत कम आएगा, जो पिछले 15 महीनों में सबसे बड़ी कटौती मानी जा रही है.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 30, 2026 12:51:23 PM IST

जुलाई में सस्ती होगी बिजली
जुलाई में सस्ती होगी बिजली


UP Electricity Price Down: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है. अगर आप भी बिजली बिल से परेशान रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए लाभदायक हो सकती है. जिलाई के महीने में यूपी में बिजली 4.43 प्रतिशत तक सस्ती होने वाली है. जिसका साफ मतलब है कि अब जुलाई से आपका बिजली बिल भी कम आएगा. बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ी मासिक राहत है. गर्मियों के महीने में अक्सर बिजली की मांग के कारण दरें बढ़ती हैं, लेकिन फ्यूल सरचार्ज में 4.43% की कमी किसी बड़ी राहत से कम नहीं है. 

क्यों सस्ती हो रही है बिजली?

  • उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने जुलाई के बिजली बिल को लेकर नया आदेश जारी किया है.
  • UPERC के निर्देश पर ईंधन अधिभार शुल्क (FPPAS) की नई दरें लागू की गई हैं.
  • अप्रैल 2026 में बिजली खरीद की लागत कम रहने से FPPAS माइनस 4.43 प्रतिशत दर्ज हुआ.
  • इसका सीधा लाभ जुलाई महीने के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को मिलेगा.
  • इस राहत से प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले के मुकाबले कम आएगा.

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा?

  • घरेलू उपभोक्ता: गांव और शहर में रहने वाले परिवारों को महीने के बिल में कमी की जाएगी. 
  • व्यावसायिक और औद्योगिक: दुकानदारों और छोटे-बड़े उद्योगों को भी सस्ती बिजली का फायदा मिलेगा. 

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358.31 करोड़ का होगा फायदा 

बिजली नियामक आयोग के फैसले और उपभोक्ता परिषद की लगातार मांग के बाद बिजली कंपनियों को अपना फैसला बदलना पड़ा. ईंधन अधिमार शुल्क कम होने से घरेलू, व्यावसायिक और ग्रामिण सभी उपभोक्ताओं को 358.31 करोड़ रुपये फायदा मिलने वाला है. मार्च 2026 में बिजली बिल में 2.42% की राहत मिली थी. लेकिन इस बार बिजली और भी ज्यादा सस्ती होगी. इस फैसले उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ‘अगर ईंधन अधिमार की गणना नियमों के मुताबिक की जाएगी, तो उपभोक्ताओं को इसका लाभ हमेशा मिलने वाला है. इस फैसले से शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों को मिलेगा. 

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Tags: Electricity Bill ReductionUP Electricity NewsUttar Pradesh Electricity Bill
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