UP Electricity Bill Hike: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका! UP में बढ़ा फ्यूल सरचार्ज, जानें कब से जेब पर पड़ेगा असर

UP Electricity Bill Hike: उत्तर प्रदेश में बिजली के लाखों उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों का झटका लगा है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अगले महीने से उपभोक्ताओं को बिजली के बिल के रूप में ज्यादा पैसे चुकाने होंगे.

इस स्थिति के बीच मध्य-पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के चलते देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. जहां एक ओर इससे पूरे देश में जरूरी चीजों की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में महंगाई बढ़ी है, वहीं अब बिजली उत्पादन की बढ़ती लागत के कारण बिजली की दरें भी बढ़ने लगी हैं.

बिजली का बिल 10 प्रतिशत महंगा हो गया है

UPPCL ने फ्यूल सरचार्ज में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इसके परिणामस्वरूप, बिजली के बिल भी 10 प्रतिशत महंगे हो जाएंगे. यह नया चार्ज जून महीने के बिजली के बिलों में दिखाई देगा. इसका असर पूरे राज्य भर में लाखों घरेलू, कमर्शियल और अन्य बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा.

बिजली खरीद लागतों के कारण सरचार्ज बढ़ा

UPPCL के अनुसार बिजली उत्पादन और खरीद की लागत बढ़ गई है और इसकी भरपाई के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया गया है. इसे बिजली उपभोक्ताओं के बिल में एक अलग शुल्क के रूप में जोड़ा जाएगा. इसके परिणामस्वरूप पूरे राज्य में करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी और इसका बोझ सीधे आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा.

राज्य के निवासी गर्मियों के दौरान बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे हैं

यह बात ध्यान देने योग्य है कि ‘अल नीनो’ के प्रभाव के कारण, उत्तर प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है. नतीजतन लोग गर्मी से बेहाल हैं और बिजली कटौती से परेशान हैं. कई शहरों में बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है. गर्मी के मौसम में बिजली की बढ़ती मांग के बीच, उपभोक्ता पहले से ही बिजली संकट और अनियमित आपूर्ति की समस्याओं से जूझ रहे हैं. अब बिजली की दरों में बढ़ोतरी का फैसला उनके गुस्से को और भड़का सकता है.

बिजली कंपनियां ईंधन अधिभार स्वयं निर्धारित करती हैं

जनवरी 2025 में रेगुलेटरी कमीशन ने ‘मल्टी-ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025’ को मंज़ूरी दी, जिसके तहत बिजली कंपनियों को ‘ईंधन और बिजली खरीद समायोजन सरचार्ज’ तय करने का अधिकार दिया गया तब से राज्य में बिजली की दरें हर महीने बदलती रही हैं. जनवरी में 2.33 प्रतिशत का ईंधन सरचार्ज लगाया गया था लेकिन अब इस सरचार्ज को अचानक बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है. दिसंबर 2025 में 5.56% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.