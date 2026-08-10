UP Chunav 2027: भाजपा के लिए बुरी खबर, कौन हैं भरत सिंह; जिन्होंने 27 साल बाद कहा- अच्छा तो हम चलते हैं...

Bharat Singh: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में एक साल से भी कम का वक्त बचा है. ऐसे में राजनीति उठा-पटक के साथ दांव-पेच का दौर भी शुरू हो गया है. ताजा मामले में यूपी में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र से भरत सिंह (भरत भैया) बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी होंगे. यह घोषणा बहुजन समाज पार्टी के पूर्वांचल प्रभारी और एमएलसी दिनेश चंद्रा ने रविवार (09 अगस्त, 2026) को मधुबन के गांधी मैदान पांति में आयोजित एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में की. यह सम्मेलन भरत भैया द्वारा आयोजित किया गया था. इस आयोजन के माध्यम से बसपा ने मधुबन विधानसभा में अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया. इस दौरान 27 वर्षों तक भाजपा में रहने के बाद हाल ही में बसपा में शामिल हुए भरत सिंह को मधबन विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है.