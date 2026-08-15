जेल में बंद 24 साल का वह लड़का 24 साल बाद बनने वाला था सीएम, कौन थे राम प्रकाश गुप्ता; जिन्होंने की थी भविष्यवाणी

Ram Prakash Gupta predict Rajnath Singh: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) में कुछ ही महीने बचे हैं. ऐसे में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी समेत करीब-करीब सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं. यूपी की राजनीति बड़ी ही रोचक है. नरेन्द्र मोदी को भी शामिल कर लें तो देश के आधे से अधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं. इस बार पॉलिटिकल किस्से में बात करेंगे राजनाथ सिंह की, जो फिलहाल देश के रक्षा मंत्री हैं. एक दौरान वह अनजान चेहरे थे. 1976 में आपातकाल के दौरान वह जेल गए तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ने उनका हाथ देखकर कई दशक पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि वो एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे. दिलचस्प यह है कि भविष्यवाणी करने वाले नेता यानी तत्कालीन सीएम को हटाकर ही राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने. आखिर क्या था किस्सा और कौन थे भविष्यवाणी करने वाले नेता और कौन बने सीएम? इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे पूरा किस्सा.

राम प्रकाश गुप्ता को हटाकर सीएम बने राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के जिस नेता ने जेल में बंद राजनाथ सिंह का हाथ देखकर उत्तर प्रदेश का भावी सीएम बनने की भविष्यवाणी की थी उनका नाम था- राम प्रकाश गुप्ता. वह यूपी का सीएम बनने के साथ ही राज्यपाल भी रहे. रोचक बात यह है कि भाजपा के जिस नेता ने हाथ देखकर भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी उन्हीं को हटाकर राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने.

जेल में हुई थी राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की मुलाकात

वर्ष 1976 का कोई महीना था जब देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से देश पर लगाया गया आपातकाल का दौर जारी था. इमरजेंसी का विरोध कांग्रेस को छोड़कर सभी राजनीतिक दल कर रहे थे. उस दौर के सभी विरोधी नेता जेल भेज दिए. जनसंघ के वरिष्ठ नेता राम प्रकाश गुप्त को यूपी की मिर्जापुर जेल में कैद कर दिया गया. राजनाथ सिंह भी आपातकाल का विरोध करने के चलते जेल गए तो वहां उनकी मुलाकात जनसंघ के वरिष्ठ नेता राम प्रकाश गुप्ता से हुई. उस समय कहा जाता था कि राम प्रकाश गुप्त ने शौक में हस्तरेखा पढ़ने की विद्या सीखी थी, लेकिन वह इसका इस्तेमाल बहुत कम करते थे. राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता की अक्सर जेल में मुलाकात होती तो बातचीत भी होती. राजनाथ सिंह भी राम प्रकाश गुप्ता की हस्तरेखा पढ़ने की विद्या से वाकिफ थे. एक दिन राजनाथ सिंह के आग्रह पर राम प्रकाश गुप्त उनका हाथ पढ़ने को तैयार हो गए.

‘राजनाथ एक दिन बनोगे यूपी के सीएम’

राजनाथ सिंह के अनुरोध पर राम प्रकाश गुप्ता उनका हाथ पढ़ने लगे. राम प्रकाश गुप्ता के पूछने पर राजनाथ सिंह ने अपनी उम्र 24 साल बताई. इस पर राम प्रकाश ने राजनाथ सिंह का हाथ देखते हुए कहा- तुम्हें पता है आगे चलकर तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है.’ यह सुनकर राजनाथ सिंह की उत्सुकता बढ़ी तो पूछ लिया कि कौन सी जिम्मेदारी. इसके बाद राम प्रकाश गुप्ता ने थोड़ा समय लिया और राजनाथ सिंह के हाथों की लकीरों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करने लगे. कुछ देर बात वहां पर दर्जनभर कैदी आ गए. इस बीच राम प्रकाश गुप्ता ने कहा- ‘राजनाथ सिंह तुम एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनोगे.’

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24 साल बाद सच निकली भविष्यवाणी

रामप्रकाश गुप्त के हस्तरेखा पढ़ने की सच्चाई भी सामने आई जब करीब 24 साल बाद राजनाथ सिंह ने 28 अक्टूबर 2000 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला और 8 मार्च 2002 तक इस पद पर रहे. राजनाथ सिंह कुछ सालों बाद केंद्र की राजनीति में आ गए. राजनाथ सिंह भारत के वरिष्ठ राजनेता और वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं. बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से की थी.आपातकाल के दौरान वे जेल भी गए, जहां उनकी मुलाकात जेल के भीतर राम प्रकाश गुप्ता से हुई.

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