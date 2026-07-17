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UP Chunav 2027: डिप्टी CM बनने की इच्छा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले- मौका मिला तो क्यों छोड़ेंगे; अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक बयान दिया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 17, 2026 3:34:21 PM IST

डिप्टी CM बनने की इच्छा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान
डिप्टी CM बनने की इच्छा पर ओपी राजभर का बड़ा बयान


UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. बलिया दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार बनने के बाद उन्हें उपमुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो वह इसे जरूर स्वीकार करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा.
 
बलिया में एक जनसभा के दौरान जब ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया कि अगर 2027 में भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए चुनाव जीतता है तो क्या वह उपमुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? इस पर उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा,उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो जरूर बनेंगे, ऐसा मौका कौन छोड़ता है. हर कार्यकर्ता और हर पार्टी चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़े.उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है.

अखिलेश यादव पर बोला हमला

ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया. उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए एक मौलाना के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी ने भगवान श्रीकृष्ण को पांच वक्त का नमाजी बताया है तो अखिलेश यादव को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए.उन्होंने कहा कि अखिलेश खुद को यदुवंशी और भगवान श्रीकृष्ण का वंशज बताते हैं, इसलिए उन्हें इस बयान का विरोध करना चाहिए.

अखिलेश की रथ यात्रा से कुछ नहीं होगा

सपा की प्रस्तावित रथ यात्रा पर भी राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि इससे कोई राजनीतिक बदलाव नहीं आने वाला है.उन्होंने कहा,उनका रथ हम कई बार देख चुके हैं और उस पर सवार भी हो चुके हैं. वही पुराने समर्थक रथ के आगे-पीछे दिखाई देंगे, नए लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे.

 जौहर यूनिवर्सिटी पर भी दिया बयान

रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी पर चल रही कार्रवाई को लेकर भी राजभर ने समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर निर्माण हुआ था तो उसका रिकॉर्ड राजस्व अभिलेखों में होना चाहिए था. ऐसे मामलों में कार्रवाई संबंधित विभागों का काम है.

 2027 चुनाव में योगी के नेतृत्व पर क्या बोले?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के सवाल पर राजभर ने कहा कि भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा.

Tags: akhilesh yadavBJPDeputy CMndaop rajbharSamajwadi PartyUP Elections 2027
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