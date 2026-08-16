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UP Elections 2027: कुर्मी वोटरों पर क्यों है सभी पार्टियों की नजर, इस समुदाय का कितने विधानसभा क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव?

UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कुर्मी वोटरों को लुभाने का काम शुरू कर दिया है. ऐसे में सवाल उठता है कि यादवों की जगह कुर्मी वोटरों पर सभी पार्टियां क्यों दाव लगा रही हैं.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 12:09:46 PM IST

सभी पार्टियां कुर्मी वोटर को लुभाने का प्रयास क्यों कर रही है?
सभी पार्टियां कुर्मी वोटर को लुभाने का प्रयास क्यों कर रही है?


UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है. जिसके लिए बीजेपी एक तरफ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है. तो वहीं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी के लिए मेहनत कर रही है. इन सबके बीच बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक सभी कुर्मी समुदाय को लुभाने में क्यों लगे हैं? जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यादव जाति की जगह पर सभी पार्टियां कुर्मी को लुभाने में क्यों लगे हैं.

आज हम इस आर्टिकल में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश में महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक अहम जातिगत दांव खेला है. इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) में यादवों के बाद कुर्मी समुदाय को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है.

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यूपी में क्या है कुर्मी समुदाय का प्रभाव?

भारत में 1931 के बाद से जाति-आधारित जनगणना नहीं हुई है, इसलिए कुर्मी आबादी के आंकड़े अनुमानों पर आधारित हैं. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित हुकम सिंह समिति की रिपोर्ट (2001) के अनुसार, कुर्मी/पटेल आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 7.4 प्रतिशत है. यह आकलन ग्रामीण परिवार रजिस्टरों पर आधारित था और इससे पता चला कि OBC कुल आबादी का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं. 2011 की जनगणना में यूपी की आबादी लगभग 20 करोड़ थी और 2025 में इसके करीब 25 करोड़ होने का अनुमान है. इसके आधार पर राज्य में कुर्मी आबादी 1.75 से 2 करोड़ के बीच होने का अनुमान है.

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कितने विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी वोटर का असर है?

पूर्वांचल, अवध, मध्य यूपी और बुंदेलखंड के 128 विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी वोटर अहम भूमिका निभाते हैं. इनमें से 48-50 सीटों पर उनका सीधा और निर्णायक असर होता है. इसी तरह, वे 27 लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और 11 संसदीय सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक होती है. यही वजह है कि यूपी की राजनीति में दबदबा बनाने की चाह रखने वाली किसी भी पार्टी के लिए कुर्मी वोट बैंक रणनीतिक रूप से बहुत अहम है.

बीजेपी का कुर्मी वोटरों के लिए क्या है प्लान?

बीजेपी की बड़ी रणनीति सहयोगी पार्टियों पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग जातियों से मजबूत अंदरूनी नेतृत्व तैयार करने की रही है. केशव प्रसाद मौर्य के आगे बढ़ने से कुशवाहा/मौर्य समुदाय में स्वामी प्रसाद मौर्य का असर कम हुआ. ओमप्रकाश राजभर के खिलाफ अनिल राजभर को उतारने की ऐसी ही कोशिश कामयाब नहीं हो पाई. अब बीजेपी ने अपने सीनियर कुर्मी नेता पंकज चौधरी को आगे बढ़ाया है, जिससे पार्टी के भीतर कुर्मी वोटों को एकजुट करने की सीधी कोशिश का संकेत मिलता है. इस कदम की कामयाबी पंचायत चुनावों के दौरान परखी जाएगी, जिसके बाद बीजेपी अपना दल (एस) के प्रति अपनी भविष्य की रणनीति तय करेगी.

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Tags: home-hero-pos-4UP Election 2027
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