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UP Elections 2027: यूपी में कौन बनाएगा सरकार ? कासगंज विधानसभा सीट में छिपा है रहस्य !

Kasganj Assembly Election Myth: 40 साल से भी अधिक समय से यह मिथक सच होता आया है कि कासगंज विधानसभा सीट पर जो जीतता है, उसी दल की सरकार बनती है.

By: JP Yadav | Published: August 14, 2026 3:11:11 PM IST

कासगंज में जिसका जीता MLA, वही दल बनाता है सरकार, 2027 में योगी-अखिलेश या मायावती, कौन मारेगा बाजी?
कासगंज में जिसका जीता MLA, वही दल बनाता है सरकार, 2027 में योगी-अखिलेश या मायावती, कौन मारेगा बाजी?


Kasganj Assembly Election Myth: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Election 2027) में एक साल से भी कम समय बचा है. सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच राजनीतिक दलों ने जीत को लेकर दावे भी शुरू कर दिए हैं. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे यूपी के उस लकी विधानसभा सीट के बारे में, जिस पर जीत के साथ ही प्रदेश में सरकार बनती है. इसका मतलब जो राजनीतिक दल इस सीट पर जीतता है, उसकी ही प्रदेश में सरकार बनती है. पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड यही बताता है. 

4 दशक से नहीं टूटा मिथक

पिछले 4 दशक से यूपी में जिस राजनीतिक पार्टी को यहां से जीत मिलती है वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता है. 17 अप्रैल, 2008 को बना कासगंज से जुड़ा यह रोचक मिथक आज भी बरकरार है.  उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1952 में कांग्रेस के प्रत्याशी बाबूराम गुप्ता ने कासगंज विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. इसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी.  इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव 1957 में कांग्रेस के कालीचरन अग्रवाल ने इस सीट पर जीत हासिल की और फिर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई.

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नेतराम सिंह ने कई बार बनवाई सरकार

इसके बाद 1977 में हुए यूपी चुनाव में जनता दल के नेतराम सिंह कासगंज से जीतने में कामयाब रहे तो प्रदेश में सरकार जनता दल ने बनाई. 3 साल बाद 1980 के यूपी चुनाव में कांग्रेस के मानपाल सिंह ने जीत का परचम लहराया और कांग्रेस धमाकेदार अंदाज में यूपी में सत्ता में वापसी की. 5 साल बाद 1985 में मानपाल सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की. इसके बाद 1989 में जनता दल के गोवर्धन सिंह कासगंज से जीते और मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में जनता दल ने यूपी में सरकार बनाई. 

इसके बाद यह सिलसिला जारी है. 1989 के बाद 2 साल में हुए यूपी विधानसभा चुनाव  1991 में बाबरी मस्जिद टूटने के एक साल पहले नेतराम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से जीत का परचम लहराया और भाजपा ने सरकार बनाई. वर्ष 1996 में भी नेतराम जीते और प्रदेश में भाजपा ने बसपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई. वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी से मानपाल सिंह कासगंज से जीते, लेकिन सरकार बनाने में सफल रहा भाजपा बीएसपी का गठबंधन. लेकिन मामला तब गड़बड़ हो गया जब मायावती की पार्टी के विधायकों के पार्टी छोड़ने से मुलायम सिंह यादव ने सरकार बना ली.  

साल विजेता  राजनीतिक दल
1952  बाबूराम गुप्ता    कांग्रेस
1957 कालीचरन अग्रवाल कांग्रेस
1977  नेतराम सिंह  जनता दल
1980  मानपाल सिंह  कांग्रेस
1985   मानपाल सिंह कांग्रेस
1989  गोवर्धन सिंह समाजवादी पार्टी
1991    नेतराम सिंह   भाजपा
1996   नेतराम सिंह भाजपा
2002   मानपाल सिंह समाजवादी पार्टी
2007    हसरत उल्ला खान बहुजन समाज पार्टी
2012     मानपाल सिंह समाजवादी पार्टी
2017    देवेंदर राजपूत  भारतीय जनता पार्टी
2022 देवेंदर राजपूत भारतीय जनता पार्टी

क्या होगा यूपी चुनाव 2027 में

बीएसपी के हसरत उल्ला खान कासगंज से 2007 में चुनाव जीते और मायावती की अगुवाई में बसपा की सरकार बनी. वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी से एकबार फिर मनपाल सिंह चुनाव जीत गए और सरकार अखिलेश यादव की बनीं. 2017 में बीजेपी के देवेंदर राजपूत ने बीएसपी के अजय चतुर्वेदी को 50,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की और सरकार योग आदित्यनाथ की बनीं. इसके बाद वर्ष 2022 में भी भाजपा से देवेंदर सिंह जीते और सरकार भाजपा की बनी. अब नजरें यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर है. 

Tags: UP Elections 2027
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