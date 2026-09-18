Home > उत्तर प्रदेश > UP Chunav 2027: जिस नेता को महंत राजू दास ने दी अभद्र गाली, उसी पर खेला कांग्रेस ने चुनावी दांव; क्या है कृष्ण की नगर मथुरा से खास कनेक्शन

UP Chunav 2027: जिस नेता को महंत राजू दास ने दी अभद्र गाली, उसी पर खेला कांग्रेस ने चुनावी दांव; क्या है कृष्ण की नगर मथुरा से खास कनेक्शन

UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) को देखते हुए डिबेट में अभद्रता के बाद सुर्खियों में आए कुंवर निषाद को कांग्रेस पार्टी ने बंपर प्रमोशन दिया है.

By: JP Yadav | Published: September 18, 2026 9:04:23 AM IST

UP Chunav 2027: जिस नेता को महंत राजू दास ने दी अभद्र गाली, उसी पर खेला कांग्रेस ने चुनावी दांव; क्या है कृष्ण की नगर मथुरा से खास कनेक्शन
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UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Assembly Elections 2027) की तैयारी में जुटी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव चल दिया है. कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ही अहम फैसला लेते हुए यूपी के प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है. वह  पिछले दिनों अयोध्या के महंत राजू दास के साथ टेलीविजन न्यूज चैलन में डिबेट के दौरान उनको भद्दी और आपत्तिजनक गाली दिए जाने की वजह से सुर्खियों में आए थे. अह कांग्रेस पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण दायित्व देते हुए चेयरमैन बना दिया है. कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान के फैसले को लेकर अचरज जताया है.  यहां पर बता दें कि मूल रूप से मथुरा के रहने वाले कुंवर सिंह निषाद पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं.

निषाद वोटों पर कांग्रेस की नजर

राजनीति के जानकारों की मानें तो कांग्रेस ने निषाद मतदाताओं को देखते हुए यह दांव लगाया है. बताया जाता है  कि उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय और इसकी उपजातियों की कुल आबादी आधिकारिक तौर पर 4.5 प्रतिशत से 5 प्रतिशत के बीच मानी जाती है. वहीं, कुछ राजनीतिक दल और समुदाय के नेता इसे उपजातियों (मल्लाह, केवट, कश्यप, बिंद आदि) को मिलाकर 16 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक होने का दावा करते हैं. ऐसे में कांग्रेस ने कुंवर सिंह निषाद के जरिये निषाद वोटों पर नजर गड़ा दी है. 

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कुंवर सिंह निषाद को दी थी महंत राजू दास ने गाली

गौरतलब है कि अगस्त महीने में दूरदर्शन के समाचार चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान हनुमान गढ़ी के महंत राजू दास ने कुंवर सिंह निषाद को जमकर गाली दी. इसके बाद अब उन्हें जिला प्रवक्ता से प्रमोट कर प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है. इतना ही नहीं अब पूरे प्रदेश के प्रवक्ताओं को उन्हीं के अंडर कर दिया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने हाल ही में कुंवर सिंह निषाद को उत्तर प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट का नया चेयरमैन नियुक्त किया है.

सपा-कांग्रेस के बीच गठबंधन के बीच आया बड़ा फैसला

यहां पर बता दें कि कुंवर सिंह निषाद उत्तर प्रदेश मीडिया एंड कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे डॉ. सीपी राय की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे. अब वह कांग्रेस मीडिया एंड कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट में पूरी कमान कुंवर सिंह निषाद संभालेंगे. यहां पर बता दें कि यूपी चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में मिलकर लड़ेंगे.  ऐसे में कुंवर सिंह निषाद को आगे बढ़ाना एक अहम कड़ी माना जा रहा है.  

Tags: up chunav 2026
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