UP Chunav 2027: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान को वापस जेल भेजने से इन्कार कर दिया. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत में दखल देने से मना कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियों का इस मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन यह एक अंतरिम जमानत है. जमानत तय करते समय की गई टिप्पणियों को (अंतिम फैसले में) ध्यान में नहीं रखा जाएगा. एसवी राजू इस मामले में ED की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने खान की गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर हाई कोर्ट के निष्कर्षों को चुनौती देने की कोशिश की थी.

एसवी राजू ने कहा कि ED ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें मानने से इन्कार कर दिया था. उन्होंने बताया कि एजेंसी के पास अपने पक्ष को साबित करने के लिए वीडियो फुटेज और पंचनामा मौजूद है. उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश में कुछ तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने की ओर भी इशारा किया. जब सरकारी वकील ने बताया कि नियमित जमानत याचिका पर भी हाई कोर्ट की उसी बेंच द्वारा सुनवाई की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने जजों की मंशा पर कोई सवाल उठाने से इन्कार कर दिया.

निचली अदालत के आदेश पर रोक से इन्कार

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम निचली अदालत के आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे. हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा व्यक्त किए गए विचार मामले के अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं डालेंगे. बेंच ने ED के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि हाई कोर्ट के आदेश में कुछ तथ्य गलत तरीके से दर्ज किए गए थे, लेकिन इस चरण में दोनों पक्षों के दावों की जांच करने से इन्कार कर दिया. आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए.

78 वर्षीय आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए. इससे कुछ घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के समक्ष एक अलग सुनवाई के दौरान, ED की चुनौती पर विचार करने के लिए सहमति तो जताई, लेकिन आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया जब एजेंसी ने गुरुवार तक ‘यथास्थिति’ (status quo) बनाए रखने का निर्देश मांगा, तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें. इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.

आजम खान की रिहाई कई आपराधिक मामलों में उनकी गिरफ्तारी, सजा और जमानत के लंबे सिलसिले में एक नया मोड़ है. 2019 से समाजवादी पार्टी (SP) के इस वरिष्ठ नेता के खिलाफ लगभग 90 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, नफरत फैलाने वाले भाषण (hate speech) और सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं. उन्हें कई मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, और इन सजाओं तथा लंबित कानूनी कार्यवाही के कारण पिछले कुछ वर्षों में वे कई बार जेल गए और बाहर आए हैं.

मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया था.

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की हाई कोर्ट बेंच ने उन परिस्थितियों पर सवाल उठाए, जिनमें 31 अक्टूबर, 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया गया था. यह गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वो धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर निकले ही थे.

ED की मंशा पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने इस गिरफ्तारी के समय (timing) को दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे (mala fide) से की गई कार्रवाई बताया. हाई कोर्ट ने यह भी गौर किया कि ED यह साबित करने में नाकाम रही कि आजम खान को रिमांड के लिए पेश किए जाने से पहले उनकी गिरफ्तारी के आधार और अन्य जरूरी दस्तावेज लिखित रूप में उन्हें सौंपे गए थे. एजेंसी ने दावा किया था कि आजम खान ने दस्तावेज लेने से इन्कार कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस दावे को साबित करने वाला कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया है.

क्या है मामला

यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है. इस ट्रस्ट की स्थापना आजम खान ने की थी और वही इसे नियंत्रित करते हैं. इसमें सरकारी फंड का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल, जमीन अधिग्रहण में अनियमितताएं और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण शामिल है. आजम खान इस यूनिवर्सिटी के मानद चांसलर हैं. इससे पहले खान ने अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे हाई कोर्ट में राहत मांगने को कहा था, जिसने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है.